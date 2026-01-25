Für Kleßheim zählt im Zielsprint jedes Tor

Alles ist angerichtet für den Showdown um das Ticket fürs Aufstiegs-Playoff in die Futsal-Bundesliga! Inter Kleßheim verteidigte am Sonntag Platz eins durch ein 13:6 bei Adler Wien. Neben dem direkten Duell gegen Innsbruck liegt der Fokus aber auch auf Rivale Seestadt (W), der per Tordifferenz noch vorne landen kann.
Mit Neuzugang Oleksandr Danko vom ATSV Salzburg schickte sich Salzburgs Futsal-Platzhirsch an, die Tabellenführung in der Gruppe A der 2. Futsal-Liga des ÖFB zu verteidigen. Das ging am Ende gut, weil Dzejlan Halilovic einen Viererpack schnürte, Zielspieler Elvis Ozegovic einen Dreierpack drauflegte – 13:6. „Es war ein ganz anderes Spiel als im ersten Duell. Sie hatten seither viele Neuzugänge und haben diesmal auch gespielt, nicht nur gefoult und gerackert“, resümierte Coach Sanel Moric. Das Hinspiel war abbruchbedingt noch 6:0 für die Salzburger gewertet worden.
„Werden jeden Fan brauchen“
Eine Runde vor Schluss könnte das Titelrennen nicht spannender sein. Kleßheim empfängt am kommenden Sonntag im Sportzentrum Nord Verfolger Innsbruck (zwei Zähler hinten). Parallel kann aber der punktgleiche Rivale Seestadt auch noch Meister werden. Nach dem 12:1 am Sonntagabend gegen Schießbude Mahdi (W) liegen die Wiener nur 9 Tore hinten. Da das direkte Duell punkt- und torgleich ausging, entscheidet die Gesamt-Torbilanz bei Punktgleichheit. „Wir werden im letzten Spiel jeden Fan brauchen“, hofft Moric auf großen Zuschauerzuspruch. Schließlich soll der Traum von der Bundesliga-Rückkehr weiterleben. Dazu muss man mit einem Auge aber auch nach Wien schielen.
