Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Futsal-Aufstiegskampf

Für Kleßheim zählt im Zielsprint jedes Tor

Salzburg
25.01.2026 21:00
Hatten gut lachen nach dem Sieg in Wien: Die Futsal-Herren von Kleßheim
Hatten gut lachen nach dem Sieg in Wien: Die Futsal-Herren von Kleßheim(Bild: zVg)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Alles ist angerichtet für den Showdown um das Ticket fürs Aufstiegs-Playoff in die Futsal-Bundesliga! Inter Kleßheim verteidigte am Sonntag Platz eins durch ein 13:6 bei Adler Wien. Neben dem direkten Duell gegen Innsbruck liegt der Fokus aber auch auf Rivale Seestadt (W), der per Tordifferenz noch vorne landen kann.

0 Kommentare

Mit Neuzugang Oleksandr Danko vom ATSV Salzburg schickte sich Salzburgs Futsal-Platzhirsch an, die Tabellenführung in der Gruppe A der 2. Futsal-Liga des ÖFB zu verteidigen. Das ging am Ende gut, weil Dzejlan Halilovic einen Viererpack schnürte, Zielspieler Elvis Ozegovic einen Dreierpack drauflegte – 13:6. „Es war ein ganz anderes Spiel als im ersten Duell. Sie hatten seither viele Neuzugänge und haben diesmal auch gespielt, nicht nur gefoult und gerackert“, resümierte Coach Sanel Moric. Das Hinspiel war abbruchbedingt noch 6:0 für die Salzburger gewertet worden.

Lesen Sie auch:
Takumu Kawamura machte erst acht Spiele für Salzburg
Erst acht Spiele
Salzburger ist weiterhin vom Pech verfolgt
25.01.2026
Kommt erst 2027
Bullen verpflichten afrikanisches Top-Talent
25.01.2026
Skibergsteigen
Verbnjak und Dreier im Vertical am Weltcup-Podest
25.01.2026

„Werden jeden Fan brauchen“
Eine Runde vor Schluss könnte das Titelrennen nicht spannender sein. Kleßheim empfängt am kommenden Sonntag im Sportzentrum Nord Verfolger Innsbruck (zwei Zähler hinten). Parallel kann aber der punktgleiche Rivale Seestadt auch noch Meister werden. Nach dem 12:1 am Sonntagabend gegen Schießbude Mahdi (W) liegen die Wiener nur 9 Tore hinten. Da das direkte Duell punkt- und torgleich ausging, entscheidet die Gesamt-Torbilanz bei Punktgleichheit. „Wir werden im letzten Spiel jeden Fan brauchen“, hofft Moric auf großen Zuschauerzuspruch. Schließlich soll der Traum von der Bundesliga-Rückkehr weiterleben. Dazu muss man mit einem Auge aber auch nach Wien schielen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
243.319 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
210.429 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
141.851 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf