Für Kleßheim zählt im Zielsprint jedes Tor

„Werden jeden Fan brauchen“

Eine Runde vor Schluss könnte das Titelrennen nicht spannender sein. Kleßheim empfängt am kommenden Sonntag im Sportzentrum Nord Verfolger Innsbruck (zwei Zähler hinten). Parallel kann aber der punktgleiche Rivale Seestadt auch noch Meister werden. Nach dem 12:1 am Sonntagabend gegen Schießbude Mahdi (W) liegen die Wiener nur 9 Tore hinten. Da das direkte Duell punkt- und torgleich ausging, entscheidet die Gesamt-Torbilanz bei Punktgleichheit. „Wir werden im letzten Spiel jeden Fan brauchen“, hofft Moric auf großen Zuschauerzuspruch. Schließlich soll der Traum von der Bundesliga-Rückkehr weiterleben. Dazu muss man mit einem Auge aber auch nach Wien schielen.