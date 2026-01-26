Vorteilswelt
Im Lungau

Autos schlitterten auf Schneefahrbahn ineinander

Salzburg
26.01.2026 07:40
Beide Unfallautos mussten abgeschleppt werden
Beide Unfallautos mussten abgeschleppt werden(Bild: Freiwillige Feuerwehr St.Andrä im Lungau)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Auf schneeglatter Fahrbahn kam es am Sonntagnachmittag im Kreuzungsbereich der Turracher Straße (B95) und der Lintschinger Landesstraße (L248) am Passeggen zu einem Unfall zweier Pkw.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten in dem Kreuzungsbereich miteinander und kamen von der Straße ab. Eines der Autos kollidierte zusätzlich auch mit mehreren Verkehrsschildern, die sich am Rande der Straße befanden.

Ein Unfallwagen rammte auch noch Straßenschilder
Ein Unfallwagen rammte auch noch Straßenschilder(Bild: Freiwillige Feuerwehr St.Andrä im Lungau)

Warum die beiden Lenker kollidierten, ist noch nicht bekannt. Es herrschten zum Unfallzeitpunkt winterliche Fahrverhältnisse. Die Verunfallten mussten vor Ort vom Roten Kreuz erstversorgt werden. Die Freiwillige Feuerwehr St.Andrä im Lungau übernahm die Aufräumarbeiten.

An den beiden Autos entstand Sachschaden. Beide Wagen mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

