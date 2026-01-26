Autos schlitterten auf Schneefahrbahn ineinander

Auf schneeglatter Fahrbahn kam es am Sonntagnachmittag im Kreuzungsbereich der Turracher Straße (B95) und der Lintschinger Landesstraße (L248) am Passeggen zu einem Unfall zweier Pkw.
Die beiden Fahrzeuge kollidierten in dem Kreuzungsbereich miteinander und kamen von der Straße ab. Eines der Autos kollidierte zusätzlich auch mit mehreren Verkehrsschildern, die sich am Rande der Straße befanden.
Warum die beiden Lenker kollidierten, ist noch nicht bekannt. Es herrschten zum Unfallzeitpunkt winterliche Fahrverhältnisse. Die Verunfallten mussten vor Ort vom Roten Kreuz erstversorgt werden. Die Freiwillige Feuerwehr St.Andrä im Lungau übernahm die Aufräumarbeiten.
An den beiden Autos entstand Sachschaden. Beide Wagen mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.
