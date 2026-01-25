Viehhausner Schnalzer jubelten am lautesten

Beim Training, das immer am zweiten Weihnachtsfeiertag beginnt, feilen die Schnalzer auch am Material: „Das ist eine eigene Wissenschaft“, meint Rudi Roider, Obmann der Schnalzervereinigung. „Werkzeug“ ist bei dem Lärmbrauchtum schon seit Generationen die Goaßl aus Hanf mit Bast am Ende. Der Knall entsteht durch die schnelle Richtungsänderung. Das laute Knattern ist für die Goaßl-Könner schon von Kindheit an wie Musik.