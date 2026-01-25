Viehhausner Schnalzer jubelten am lautesten

Beim Gemeindeschnalzen der Goaßl-Hochburg Wals-Siezenheim in Gois wurden am Sonntag die Besten gekürt. 25 allgemeine und 15 Jugend-Passen waren am Start. Viehhausen holte den Titel.
Die eisige Kälte hält an, als die nächsten neun Schnalzer auf der Goiser Wiese Aufstellung nehmen. Sie sind hoch konzentriert. Dann gibt der „Aufdraher“ das Kommando „One, zwoa, drei – dahi gehts. . .“
Im Spitzenfeld der Walser Goaßl-Könner kommt es auf Feinheiten im Klang an. Es braucht eine gute Tagesform, viel Training, auch Glück. Zu den Favoriten zählen gleich mehrere Passen. Allen voran die Titelverteidiger Siezenheim II, aber auch Siezenheim III, Wals III, ebenso Viehausen und Gois.
Siezenheim II hat in dieser Saison eine besondere Herausforderung zu stemmen. Julian Haslauer kam neu in das Spitzenteam. Wie das zu schaffen ist? „Mit hartem Üben geht alles“, ist er überzeugt.
Die Saison ist bisher gut verlaufen. Alle trainieren viel.
Franz Hasenöhrl, Obmann der Goiser Schnalzer
Beim Training, das immer am zweiten Weihnachtsfeiertag beginnt, feilen die Schnalzer auch am Material: „Das ist eine eigene Wissenschaft“, meint Rudi Roider, Obmann der Schnalzervereinigung. „Werkzeug“ ist bei dem Lärmbrauchtum schon seit Generationen die Goaßl aus Hanf mit Bast am Ende. Der Knall entsteht durch die schnelle Richtungsänderung. Das laute Knattern ist für die Goaßl-Könner schon von Kindheit an wie Musik.
Am Sonntag jubelte schließlich Viehhausen I mit 187 Punkten am lautesten. Die Titelverteidiger von Siezenheim II landeten mit 182,5 Punkten auf Platz 2. Gois IV holte Platz drei mit 182 Punkten.
Bei den Jugendpassen setzte sich der Goiser Nachwuchs vor Wals I und Viehhausen I durch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.