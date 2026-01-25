Vorteilswelt
Walser Gemeindebewerb

Viehhausner Schnalzer jubelten am lautesten

Salzburg
25.01.2026 19:30
Die Schnalzer von Wals III lassen beim Gemeindeschnalzen die Goaßln knallen.
Die Schnalzer von Wals III lassen beim Gemeindeschnalzen die Goaßln knallen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Beim Gemeindeschnalzen der Goaßl-Hochburg Wals-Siezenheim in Gois wurden am Sonntag die Besten gekürt. 25 allgemeine und 15 Jugend-Passen waren am Start. Viehhausen holte den Titel. 

Die eisige Kälte hält an, als die nächsten neun Schnalzer auf der Goiser Wiese Aufstellung nehmen. Sie sind hoch konzentriert. Dann gibt der „Aufdraher“ das Kommando „One, zwoa, drei – dahi gehts. . .“

Im Spitzenfeld der Walser Goaßl-Könner kommt es auf Feinheiten im Klang an. Es braucht eine gute Tagesform, viel Training, auch Glück. Zu den Favoriten zählen gleich mehrere Passen. Allen voran die Titelverteidiger Siezenheim II, aber auch Siezenheim III, Wals III, ebenso Viehausen und Gois.

Das Schnalzen ist längst nicht mehr nur Männersache.
Das Schnalzen ist längst nicht mehr nur Männersache.(Bild: Andreas Tröster)

Siezenheim II hat in dieser Saison eine besondere Herausforderung zu stemmen. Julian Haslauer kam neu in das Spitzenteam. Wie das zu schaffen ist? „Mit hartem Üben geht alles“, ist er überzeugt.

Zitat Icon

Die Saison ist bisher gut verlaufen. Alle trainieren viel.

Franz Hasenöhrl, Obmann der Goiser Schnalzer 

Beim Training, das immer am zweiten Weihnachtsfeiertag beginnt, feilen die Schnalzer auch am Material: „Das ist eine eigene Wissenschaft“, meint Rudi Roider, Obmann der Schnalzervereinigung. „Werkzeug“ ist bei dem Lärmbrauchtum schon seit Generationen die Goaßl aus Hanf mit Bast am Ende. Der Knall entsteht durch die schnelle Richtungsänderung. Das laute Knattern ist für die Goaßl-Könner schon von Kindheit an wie Musik.

Die Schnalzer-Jugend ist gesichert: Lenard, Jonas und David aus Wals geben mit ihren Goaßln schon ordentlich Gas.
Die Schnalzer-Jugend ist gesichert: Lenard, Jonas und David aus Wals geben mit ihren Goaßln schon ordentlich Gas.(Bild: Andreas Tröster)

Am Sonntag jubelte schließlich Viehhausen I mit 187 Punkten am lautesten. Die Titelverteidiger von Siezenheim II landeten mit 182,5 Punkten auf Platz 2. Gois IV holte Platz drei mit 182 Punkten.

Siezenheim II landete am Sonntag auf Platz zwei.
Siezenheim II landete am Sonntag auf Platz zwei.(Bild: Andreas Tröster)

Bei den Jugendpassen setzte sich der Goiser Nachwuchs vor Wals I und Viehhausen I durch.

