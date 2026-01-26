Vorteilswelt
Für neuen Kommissär

Ausnahmezustand beim großen Vereinigten-Umzug

Salzburg
26.01.2026 07:00
Mit Geschenkekiste: Der neue Kommissär Reini Bogensperger und seine Frau Christa
Mit Geschenkekiste: Der neue Kommissär Reini Bogensperger und seine Frau Christa(Bild: Roland Holitzky)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Beim Umzug der Vereinigten in Tamsweg zu Ehren des neuen Kommissärs herrschte am Sonntag Ausnahmezustand. Aufwendig gestaltete Festwagen fuhren vor. Rund 700 Mitglieder der ältesten Bruderschaft Österreichs waren beteiligt. 

Beim großen Umzug der Bruderschaft „Vereinigte zu Tamsweg“ zu Ehren des neuen Kommissärs Reini Bogensperger investierten die einzelnen Gruppen unzählige Stunden an Arbeit. Zwölf Festwägen tourten durch das Zentrum von Tamsweg und überall wurde die Bevölkerung eingeladen, miteinzusteigen und den neuen Kommissär zu feiern. 

Gruppe Wieland/Gautsch mit „Meister Eder und sein Pumuckl“
Gruppe Wieland/Gautsch mit „Meister Eder und sein Pumuckl“(Bild: Roland Holitzky)

Für den obersten Vereinigten und Tischlermeister schwärmte Meister Eder mit seinen Pumuckln aus. Neben einem Raumschiff Enterprise wurde ein mexikanisches Totenfest für den eigentlich abgesagten und wieder auferstandenen Vereinigten-Ball gefeiert. Ein U-Boot tauchte auf den Meeresgrund ab und erinnerte daran, dass zur Wahl des neuen Kommissärs beim traditionellen Andingen am 1. Jänner mögliche Kandidaten auch gern auf Reisen gehen. 

Totenfest für den Vereinigten-Ball, der jetzt doch stattfindet.
Totenfest für den Vereinigten-Ball, der jetzt doch stattfindet.(Bild: Roland Holitzky)

Die Fäden für die Organisation liefen beim Alt-Kommissär Christian Bernhofer zusammen, der von Thomas Krist tatkräftig unterstützt wurde: „Gut, dass es so schön weitergeht“, übergibt er gern an seinen Nachfolger.

Lesen Sie auch:
Er hält Handwerk und Traditionen hoch: der neue Kommissär Reini Bogensperger
Bruderschaft wählte
Tischler wird Kommissär: „Es ist die größte Ehre!“
03.01.2026

Der neue Kommissär nahm gerührt Geschenke entgegen. Mit dem Umzug startete die legendäre Festwoche der Tamsweger Vereinigten.

