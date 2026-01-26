Ausnahmezustand beim großen Vereinigten-Umzug

Für den obersten Vereinigten und Tischlermeister schwärmte Meister Eder mit seinen Pumuckln aus. Neben einem Raumschiff Enterprise wurde ein mexikanisches Totenfest für den eigentlich abgesagten und wieder auferstandenen Vereinigten-Ball gefeiert. Ein U-Boot tauchte auf den Meeresgrund ab und erinnerte daran, dass zur Wahl des neuen Kommissärs beim traditionellen Andingen am 1. Jänner mögliche Kandidaten auch gern auf Reisen gehen.