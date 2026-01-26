Junge Musiker messen sich beim Mozartwettbewerb

Zum bereits 70. Mal veranstaltet die Universität Mozarteum von 7. bis 19. Februar heuer wieder den Internationalen Mozartwettbewerb. Junge Musiker aus aller Welt nehmen daran teil.
24 Violinisten aus 17 Ländern sowie 25 Pianisten aus 15 Ländern stellen sich dieses Jahr dem Vergleich auf höchstem Niveau. An ein paar Wettbewerbstagen finden auch öffentliche Durchgänge statt. Zum Abschluss stehen zwei festliche Finalkonzerte auf dem Programm. Ab der zweiten Runde wird der Wettbewerb live auf moz.ac.at übertragen
Der Internationale Mozartwettbewerb wurde anlässlich des 200. Geburtstages von Wolfgang Amadeus Mozart im August 1956 erstmals an der damaligen „Akademie für Musik und darstellende Kunst Mozarteum“ ausgetragen – gemeinsam mit der „Akademie für Musik Wien“.
Seit 1975 findet der Wettbewerb regelmäßig am Mozarteum statt und zählt heute zu den bedeutendsten internationalen Wettbewerben für klassische Musik.
