Junge Musiker messen sich beim Mozartwettbewerb

24 Violinisten aus 17 Ländern sowie 25 Pianisten aus 15 Ländern stellen sich dieses Jahr dem Vergleich auf höchstem Niveau. An ein paar Wettbewerbstagen finden auch öffentliche Durchgänge statt. Zum Abschluss stehen zwei festliche Finalkonzerte auf dem Programm. Ab der zweiten Runde wird der Wettbewerb live auf moz.ac.at übertragen