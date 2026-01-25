Bürger schauen ICE-Beamten jetzt auf die Finger

An diesen Orten werden nämlich auch die Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten eingesetzt. Während diese schwer bewaffnet, maskiert und taktisch gekleidet sind, sind die Beobachterinnen und Beobachter an ihren grünen Westen und Trillerpfeifen zu erkennen. Mindestens fünf Organisationen bieten inzwischen Schulungen an, in denen Freiwillige lernen, die Einsätze zu beobachten und die Anwendung von Gewalt zu dokumentieren. Die Onlinekurse einer Gruppe erreichten innerhalb von Stunden die maximale Teilnehmerzahl von 1000 Personen. Dort werden etwa Sicherheitstipps gelehrt, wie dass ein Mindestabstand von drei Metern zu Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten gehalten werden soll.