Raser (20) wollte nur „schnell nach Hause kommen“

In der Argonautenstraße verlor der Lenker allerdings die Kontrolle und geriet mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Der 22-Jährige wurde festgenommen und der Pkw beschlagnahmt. Zudem wurden nicht passende Kennzeichen, die er zuvor vom Fahrzeug seines Vaters abmontiert hatte, sowie eine bereits entzogene Lenkberechtigung festgestellt. Er wurde wegen 22 verwaltungsrechtlicher Delikte sowie eines strafrechtlichen Delikts angezeigt.