Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Idee in Tirol am Tisch

Einheimischen-Tarife: Wann wird es billiger?

Tirol
12.12.2025 10:00
Vor allem das Skifahren soll billiger werden, damit die Lifte nicht leer bleiben. Darin ist sich ...
Vor allem das Skifahren soll billiger werden, damit die Lifte nicht leer bleiben. Darin ist sich die Politik einig – aber wie?(Bild: Hubert Rauth)

„Kunden-Rabatte“ sind eine rechtliche Hintertür für Tiroler Freizeitsportler, die Liste Fritz will dazu eine eigene Plattform etablieren. Das Land wiegelt ab und begründet die lange Wartezeit: „Wir prüfen mehrere Modelle.“

0 Kommentare

Die Ausgangsposition ist klar: Das europäische Dienstleistungsrecht duldet keine Diskriminierung nach Nationalität oder Wohnsitz, wenn jemand Skifahren oder Schwimmen geht. Wohnsitz gebundene Rabatte („Einheimischen-Tarife“) verschwanden daher vor zwei Jahren – mehr als ein Wermutstropfen für Tiroler. Seither brütet man im Land nach (Ersatz-)Lösungen, vorerst ohne Konkretes.

System wie bei BonusCard als Vorbild?
Die Liste Fritz glaubt, ein Rezept gefunden zu haben und lehnt sich dabei an einen Vorschlag von Wolfgang Montagnolli an, der mit seiner BonusCard ein Experte auf dem Gebiet ist und via „Krone“ ein Modell mit Kundenkarten forderte.

Energieversorger bis hin zu AK und ÖAMTC
Auch laut Liste Fritz soll ein einheitliches, tirolweites Kundenbindungsprogramm für Freizeitangebote etabliert werden – mit Energieversorgern wie Tiwag, IKB und Energie West als Partnern, bis hin zu Institutionen wie AK oder ÖAMTC.

Zitat Icon

Das Programm soll EU-konform, diskriminierungsfrei, unabhängig vom Wohnort und mit echtem Mehrwert für Einheimische umgesetzt werden.

Herwig Zöttl, Liste Fritz

Bild: Liste Fritz

„Die Familien leiden, wir müssen ihnen unter die Arme greifen“, sagten Liste-Fritz-Abgeordneter Herwig Zöttl und Bezirkssprecherin Gabi Madersbacher bei einem Pressetermin in Wörgl. Auf einer Internet-Plattform sollen die Angebote zentral dargestellt werden. „Bis man sich bisher mittels Online-Recherche einen Überblick verschafft hat, wo man Ermäßigungen bekommt, war der halbe Skitag schon gelaufen“, argumentiert das Duo.

Verknüpfung mit Tiroler Familienpass
Einzelne positive Beispiele, wie der Zillertaler BergPass, der mit dem Familienpass des Landes verknüpft sei und laut Zöttl 1378 Euro Ersparnis für eine Familie bringt, seien löblich. Es brauche aber eine generelle Lösung. Ein Dringlichkeitsantrag im Landtag wurde eingebracht.

Zitat Icon

Die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere die EU-Vorgaben zu Einheimischen-Tarifen, verlangen ein gut geprüftes System.

LR Mario Gerber, ÖVP

Bild: Johanna Birbaumer

Land: Wasserdichtes System braucht Zeit
Wie sieht man diesen politischen Vorstoß beim Land? „Wir arbeiten seit Monaten an einer tragfähigen Lösung für ein tirolweites Vorteilssystem“, reagiert LR Mario Gerber (ÖVP) auf die entsprechende „Krone“-Anfrage. Auch der Ansatz der Oppositionspartei sei eine Möglichkeit – „aber wir prüfen mehrere Modelle parallel“.

Lesen Sie auch:
Neue Strategie
Einheimischentarife nur noch durch die Vordertür
13.09.2024
Bei Besuch in Tirol
Tourismuskommissar sagt Ja zu Einheimischentarifen
18.09.2025
Modell liegt am Tisch
Einheimischen-Tarife: Rettung wäre längst möglich!
21.09.2025

Warum das Ganze so lange dauert? Es gehe um eine fachlich, rechtlich und organisatorisch ausgereifte Lösung, was eben seine Zeit beanspruche.

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
146.700 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
130.872 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Kärnten
ÖSV-Ass: „FIS muss kapieren, wir sind herzeigbar!“
101.486 mal gelesen
Markus Salcher geht heuer ein letztes Mal in die Hocke.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf