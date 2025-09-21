Einheimischen-Tarife: Rettung wäre längst möglich!

Die Chronik eines offenen Versprechens

Ausgangspunkt für den Fall der Einheimischentarife war 2024 eine Klage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) gegen die Wohnsitzklauseln beim Freizeitticket. Mehrere Betreiber stellten in der Folge vergünstigte Einheimischen-Tarife ein und argumentierten mit unionsrechtlichen Gleichbehandlungsregeln – für die Bevölkerung bedeutete das spürbar höhere Kosten in Zeiten hoher Teuerung und Inflation. Seither versprachen Politik und Seilbahnbranche, rasch Abhilfe zu schaffen. Siehe dazu die Zitate der zuständigen Politiker. Ein Jahr später ist das Ergebnis für die breite Bevölkerung allerdings nicht sichtbar. Stattdessen wird häufig auf Brüssel verwiesen – Stichwort Geo-Blocking-Verordnung und deren laufende Evaluierung. Gleichzeitig wurde EU-Kommissar Apostolos Tzitzikostas anlässlich seines Tirol-Besuches diese Woche als wichtiger Ansprechpartner genannt. Doch kann eine EU-Debatte den Tirolerinnen und Tirolern kurzfristig helfen? Antwort: Nein!