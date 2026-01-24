Vorteilswelt
Studiert in den USA

Schwimmtalent wird nach Hüft-OP immer stärker

Salzburg
24.01.2026 15:00
Anastasia Tichy kommt nach Verletzungspause immer besser in Form.
Anastasia Tichy kommt nach Verletzungspause immer besser in Form.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Schwimmerin Anastasia Tichy hat ihre Reha sehr gut überstanden. Die 21-Jährige genießt Sonne in Florida. Es fühle sich jeden Tag wie im Trainingslager an.

0 Kommentare

Mehr als ein Jahr konnte Schwimmerin Anastasia Tichy keine Wettkämpfe schwimmen. Probleme an ihrer Hüfte zwangen sie zu einer langen Pause. Eine Operation war die logische Folge ihrer langwierigen Beschwerden. Im Oktober feierte sie ihr Comeback. Mittlerweile hat die Studentin der Florida Gulf Coast University wieder mehrere Bewerbe bestritten. „Es ist wirklich schön, nach so einer langen Zeit wieder Wettkämpfe zu schwimmen. Die Aufregung ist vorhanden, aber ich genieße es sehr“, sagt die Salzburgerin.

Die Formkurve beim Talent der Schwimmunion Salzburg zeigt nach oben: „Das Trainerteam freut sich auch über kleine Erfolge und das motiviert sehr. Es geht weniger um die Zeiten, sondern darum, nach der langen Pause wieder Selbstvertrauen zu bekommen.“ Wettkämpfe in Europa sind heuer aber keine geplant.

Insgesamt geht es ihr mental seit Sommer besser. Der Wechsel von Kentucky in den Süden der USA tat ihr gut. „Es fühlt sich an, als wäre man jeden Tag im Trainingslager. Die Sonne, das Meer und das Vitamin D machen alles deutlich angenehmer.“

