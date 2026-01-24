Schwimmtalent wird nach Hüft-OP immer stärker

Mehr als ein Jahr konnte Schwimmerin Anastasia Tichy keine Wettkämpfe schwimmen. Probleme an ihrer Hüfte zwangen sie zu einer langen Pause. Eine Operation war die logische Folge ihrer langwierigen Beschwerden. Im Oktober feierte sie ihr Comeback. Mittlerweile hat die Studentin der Florida Gulf Coast University wieder mehrere Bewerbe bestritten. „Es ist wirklich schön, nach so einer langen Zeit wieder Wettkämpfe zu schwimmen. Die Aufregung ist vorhanden, aber ich genieße es sehr“, sagt die Salzburgerin.