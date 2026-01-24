Schwimmtalent wird nach Hüft-OP immer stärker

Schwimmerin Anastasia Tichy hat ihre Reha sehr gut überstanden. Die 21-Jährige genießt Sonne in Florida. Es fühle sich jeden Tag wie im Trainingslager an.
Mehr als ein Jahr konnte Schwimmerin Anastasia Tichy keine Wettkämpfe schwimmen. Probleme an ihrer Hüfte zwangen sie zu einer langen Pause. Eine Operation war die logische Folge ihrer langwierigen Beschwerden. Im Oktober feierte sie ihr Comeback. Mittlerweile hat die Studentin der Florida Gulf Coast University wieder mehrere Bewerbe bestritten. „Es ist wirklich schön, nach so einer langen Zeit wieder Wettkämpfe zu schwimmen. Die Aufregung ist vorhanden, aber ich genieße es sehr“, sagt die Salzburgerin.
Die Formkurve beim Talent der Schwimmunion Salzburg zeigt nach oben: „Das Trainerteam freut sich auch über kleine Erfolge und das motiviert sehr. Es geht weniger um die Zeiten, sondern darum, nach der langen Pause wieder Selbstvertrauen zu bekommen.“ Wettkämpfe in Europa sind heuer aber keine geplant.
Insgesamt geht es ihr mental seit Sommer besser. Der Wechsel von Kentucky in den Süden der USA tat ihr gut. „Es fühlt sich an, als wäre man jeden Tag im Trainingslager. Die Sonne, das Meer und das Vitamin D machen alles deutlich angenehmer.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.