„Zauberflöte“-Kritik: Mozart im eigenen Museum

Immerhin: Der Abend ist zugänglich, kindertauglich und ohne Angst vor Pathos inszeniert. Selbst das Thema Diversität wird im Vorbeigehen mitbedient. Beim berühmten Duett „Bei Männern welche Liebe fühlen“, wo sonst „Mann und Weib“ besungen werden, kommen auch ganz beiläufig „Mann und Mann“ sowie „Weib und Weib“ vor. Bei der nach heutigem Verständnis problematischen Darstellung des schwarzen Sklaven Monostatos wird kein Fass aufgemacht. Der bei Mozart als „Mohr“ beschriebene Sklavenvorstand wird zum schwarz gekleideten Souvenir-Dealer: Er trägt einen Mantel voller Mozart-Figuren, als hätte er auf dem Weg zum Haus für Mozart noch einen der unzähligen Andenkenläden der Altstadt geplündert. Ein Bild, das den Abend gut zusammenfasst, weil es den Komponisten zugleich als Heiligtum und als Fanartikel zeigt. Dass Monostatos später singt, dass „ein Sklave“, anstelle wie im Originaltext „ein Schwarzer“, hässlich ist, ist zwar auch nicht gerade nett, aber immerhin politisch korrekt.