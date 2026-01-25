Wie die Salzburger über Donald Trump denken
„Krone“-Umfrage
US-Präsident Donald Trumo ist nun über ein Jahr im Amt. Und es waren unglaublich turbulente zwölf Monate: Zölle, Grönland, Venezuela, ICE, Friedensnobelpreis, Kriege – die Liste ist lang. In Salzburg scheiden sich die Geister an dem 79-Jährigen. Eine „Krone“-Umfrage.
Egal was man von US-Präsident Donald Trump hält: Er steht für einen völlig neuen Politikstil. Seit einem Jahr ist der Immobilien-Milliardär nun zum zweiten Mal im Weißen Haus. Die „Krone“ hat sich umgehört, welche Bilanz Menschen aus Salzburg ziehen. Und die ist erst einmal nicht nur negativ.
