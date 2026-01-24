Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Heim-Weltcup

Prommegger findet vor Olympia in die Spur zurück

Salzburg
24.01.2026 18:00
Heimsieg für Payer und Prommegger (re.)
Heimsieg für Payer und Prommegger (re.)(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bislang lief die Weltcup-Saison für Alpin-Boarder Andreas Prommegger nicht nach Wunsch. Rechtzeitig vor den Olympischen Spielen kommt der Pongauer Dauerbrenner aber wieder auf den Geschmack. Beim Heim-Weltcup auf der Simonhöhe gewann er mit Sabine Payer (K) den Parallel-Teambewerb.

0 Kommentare

Von Beginn an zeigte Prommegger am Samstag starke Läufe. Das österreichische Duo, das schon vor zwei Jahren triumphiert hatte, bezwang auf dem Weg ins Finale Kanada 3, Italien 3 und die USA. Im Kampf um den Sieg ging es dann gegen Italien 2.

Erleichterung über ersten Sieg
Im Anschluss war die Erleichterung groß. „Das erste Podium gemeinsam in dieser Saison, so kann es weitergehen“, grinste Hausherrin Payer. Prommegger, der seinerseits auf eine durchwachsene Saison zurückblickt, ergänzte: „Fehler darf man sich hier runter keine leisten. Du musst schon eine gute und solide Quali fahren und das haben wir getan.“ Am Rande gab es auch Lob für die Organisatoren: „Ein großer Dank an alle, die hier mitgewirkt haben! Es hat dem ganzen Weltcup-Tross großen Spaß gemacht hier zu fahren.“

Lesen Sie auch:
Lisa Hauser (im Bild) und Simon Eder belegten im Single-Mixed Platz acht.
Biathlon in Nove Mesto
Hauser/Eder belegen im Single-Mixed Rang sieben
24.01.2026
Skiflug-WM
LIVE: Prevc-Show, ÖSV-Adler kämpfen um Edelmetall
24.01.2026
Olympia-Teilnahmen
Salzburgs Hochburgen liegen alle im Süden
24.01.2026

Damit sollte der Pongauer (45) auch sein Olympia-Ticket in der Tasche haben. „Das Wochenende könnte Gold wert sein. Bis jetzt habe ich die Papierform leider nicht so abrufen können.“

Weniger gut lief es erneut für die „Jungbrunnen“ Claudia Riegler. Die Flachauerin (52) und Kollege Fabian Obmann scheiterten im Achtelfinale.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
164.663 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
99.416 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Wien
Kasperl-Gemeinderätin wird zum Problem für die SPÖ
83.895 mal gelesen
Haase (im Hintergrund) bei der „Arbeit“ im Stadtparlament
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf