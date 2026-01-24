Prommegger findet vor Olympia in die Spur zurück

Erleichterung über ersten Sieg

Im Anschluss war die Erleichterung groß. „Das erste Podium gemeinsam in dieser Saison, so kann es weitergehen“, grinste Hausherrin Payer. Prommegger, der seinerseits auf eine durchwachsene Saison zurückblickt, ergänzte: „Fehler darf man sich hier runter keine leisten. Du musst schon eine gute und solide Quali fahren und das haben wir getan.“ Am Rande gab es auch Lob für die Organisatoren: „Ein großer Dank an alle, die hier mitgewirkt haben! Es hat dem ganzen Weltcup-Tross großen Spaß gemacht hier zu fahren.“