Trauer in Puch um Ableben von Urgestein Weidisch

Über 60 Jahre hatte Jurist Weidisch in seinem Heimatverein, den Papa Oskar mitgegründet hatte, mitgewirkt. Von 2008 bis ‘21 trat er selbst als Obmann in dessen Fußstapfen. Und sorgte damit für bemerkenswerte Kontinuität. Wie das Gemälde im Bild von Weidisch-Enkel Tobias Suppik zeigt, hatte der ehemalige Zweitligist – heute in der Salzburger Liga vertreten – in 76 Jahren lediglich drei Oberhäupter. In der Nacht auf Freitag schied Weidisch junior im Alter von 75 Jahren aus dem Leben.