Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Betroffenheit groß

Trauer in Puch um Ableben von Urgestein Weidisch

Salzburg
24.01.2026 20:30
Drei Obmänner in 76 Jahren: Helmut Müller, Oskar und Peter Weidisch (v. li.)
Drei Obmänner in 76 Jahren: Helmut Müller, Oskar und Peter Weidisch (v. li.)(Bild: zVg)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Noch im Spätsommer hatte er die zahlreichen Anwesenden mit erstaunlichen Anekdoten aus der 80-jährigen Klubgeschichte erfreut. Knapp fünf Monate später hat „Mister Puch“ Peter Weidisch seine Augen für immer geschlossen. Beim Heimat-Fußballverein entschied man sich zu einer spontanen Gedenkaktion.

0 Kommentare

Über 60 Jahre hatte Jurist Weidisch in seinem Heimatverein, den Papa Oskar mitgegründet hatte, mitgewirkt. Von 2008 bis ‘21 trat er selbst als Obmann in dessen Fußstapfen. Und sorgte damit für bemerkenswerte Kontinuität. Wie das Gemälde im Bild von Weidisch-Enkel Tobias Suppik zeigt, hatte der ehemalige Zweitligist – heute in der Salzburger Liga vertreten – in 76 Jahren lediglich drei Oberhäupter. In der Nacht auf Freitag schied Weidisch junior im Alter von 75 Jahren aus dem Leben.

Peter Weidisch war immer am Ball, hier zu Zweitliga-Zeiten in den 1990er Jahren.
Peter Weidisch war immer am Ball, hier zu Zweitliga-Zeiten in den 1990er Jahren.(Bild: Daniel Krug)

Kerze und Bild am Stammplatz
Puch-Obmann Manfred Kolle-Wallner zeigte sich erschüttert: „Mitglieder hatten bis zuletzt Kontakt mit ihm. Noch zu Weihnachten hatte er gemeint, dass es ihm wieder besser gehe. Es war für uns alle sehr unerwartet.“ Als Reaktion versammelte sich spontan eine Abordnung des Klubs im heimischen Waldstadion. „Wir haben an seinem Stammplatz Kerze und Bild aufgestellt und uns schöne Anekdoten erzählt“, schildert Kolle-Wallner.

Lesen Sie auch:
Ex-Nationalspieler Robert Ibertsberger (l.) kickte einst bei den Tennengauern, tanzt hier den ...
Salzburger Liga
Auf Puch-Jubiläum folgt ein Treffen nach 78 Jahren
08.09.2025
Bei Heim-Weltcup
Prommegger findet vor Olympia in die Spur zurück
24.01.2026
Skiflug-WM
Prevc in eigener Liga! Enttäuschung für ÖSV-Adler
24.01.2026

Weidisch engagierte sich in der Salzburger Fußballszene vielseitig, etwa auch im Verband oder informell bei der alten Austria. Seinen großen Erfahrungsschatz gab er als Zeitzeuge des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg großzügig weiter. „Auch beim Jubiläum hat er Geschichten vom Flüchtlingslager erzählt, das neben der heutigen Anlage stand. Das wusste ja alles niemand mehr“, sagt Kolle-Wallner.

Ganz ohne Weidisch geht es nicht
Die Ära Weidisch endet damit in der Tennengauer Gemeinde aber nicht. „Wir sind froh, dass sich sein Enkel Tobias Suppik entschieden hat, zu uns zurückzuwechseln“, verrät der Obmann. Denn ein FC Puch ohne Mitwirken der Familie Weidisch ist auch nach 80 Jahren Klubhistorie kaum vorstellbar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
178.871 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
100.909 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Wien
Kasperl-Gemeinderätin wird zum Problem für die SPÖ
84.127 mal gelesen
Haase (im Hintergrund) bei der „Arbeit“ im Stadtparlament
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf