Verletzter Eisläufer von Grabensee geborgen

Prommegger findet vor Olympia in die Spur zurück
Bei Heim-Weltcup
Der nächste Einsatz für die Wasserrettung auf Salzburgs Eisflächen: Samstagnachmittag musste ein verletzter Eisläufer vom Grabensee geborgen werden.
Der Eisläufer hatte sich mitten am See verletzt und schaffte es nicht mehr selbst ans Ufer. Die Salzburger Wasserrettung rückte gegen 15 Uhr aus und brachte ihn zum Strandbad Perwang. Dort übernahm das Rote Kreuz.
Die Wasserrettung warnt einmal mehr vor dem leichtsinnigen Betreten von Eisflächen, die – wie gerade auch der Grabensee – nicht freigegeben sind. Weil die Tragfähigkeit des Eises so unberechenbar ist, herrscht Lebensgefahr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.