Rettungseinsatz

Verletzter Eisläufer von Grabensee geborgen

Salzburg
24.01.2026 17:15
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der nächste Einsatz für die Wasserrettung auf Salzburgs Eisflächen: Samstagnachmittag musste ein verletzter Eisläufer vom Grabensee geborgen werden. 

Der Eisläufer hatte sich mitten am See verletzt und schaffte es nicht mehr selbst ans Ufer. Die Salzburger Wasserrettung rückte gegen 15 Uhr aus und brachte ihn zum Strandbad Perwang. Dort übernahm das Rote Kreuz.

Die Wasserrettung warnt einmal mehr vor dem leichtsinnigen Betreten von Eisflächen, die – wie gerade auch der Grabensee – nicht freigegeben sind. Weil die Tragfähigkeit des Eises so unberechenbar ist, herrscht Lebensgefahr. 

