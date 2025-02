Erneut Unfall wegen überhöhter Geschwindigkeit

Der Vorfall, der sich auf Höhe des Unfallkrankenhauses ereignete, ist in den vergangenen Tagen nicht der erste Raserunfall. In den vergangenen zwei Wochen war es bereits zu Unfällen in der Maxglaner Hauptstraße, der Schwarzstraße und der Imbergstraße gekommen. In allen Fällen spielte die Geschwindigkeit eine Rolle.