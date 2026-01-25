Für Windräder sind sogar Sprengungen möglich

Die Diskussionen drehen sich vor allem um die rund elf Kilometer lange, fünf bis acht Meter breite Zufahrtsstraße. Diese müsste neu gebaut werden, um die großen Bauteile für die Windräder ins Hochgebirge zu transportieren. Aufgrund des unwegsamen Geländes sind für den Straßenbau möglicherweise Sprengungen notwendig, wie Markus Kirchner, Geschäftsführer der Projektgesellschaft, bestätigt.