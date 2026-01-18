Skifahrer (55) schwer verletzt liegen gelassen

Fahrerflucht auf der Skipiste! Ein unbekannter Snowboarder rammte am Samstagnachmittag auf einer blauen Piste in Obertauern einen Skifahrer (55), und ließ diesen schwer verletzt zurück. Der Boarder selbst blieb durch die Kollision im Sicherheitsnetz hängen. Als er mithilfe anderer Skifahrer befreit wurde, suchte er das Weite.
Jetzt sucht ihn die Polizei, und bitte auch um Hinweise von Zeugen. Passiert ist der Unfall am Samstag gegen 14.30 Uhr auf der blauen Piste 9c. Der 55-Jährige und der Snowboarder stießen seitlich zusammen. Beide stürzten in weiterer Folge. Während der 55-Jährige mit schweren Verletzungen liegen blieb, konnte sich der Boarder durch die Hilfe einer weiteren Person aus dem Sicherheitsnetz befreien.
„In weiterer Folge entfernte sich der Mann jedoch vom Unfallort und setzte seine Fahrt fort, ohne seine Daten bekannt zu geben“, heißt es im Polizeibericht. Hinweisgeber werden ersucht, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion in Obertauern zu melden.
