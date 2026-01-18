Skifahrer (55) schwer verletzt liegen gelassen

Jetzt sucht ihn die Polizei, und bitte auch um Hinweise von Zeugen. Passiert ist der Unfall am Samstag gegen 14.30 Uhr auf der blauen Piste 9c. Der 55-Jährige und der Snowboarder stießen seitlich zusammen. Beide stürzten in weiterer Folge. Während der 55-Jährige mit schweren Verletzungen liegen blieb, konnte sich der Boarder durch die Hilfe einer weiteren Person aus dem Sicherheitsnetz befreien.