Ziel in Abu Dhabi ist „dauerhafter Frieden“

Dieses Foto, das vom Präsidialgericht der Vereinigten Arabischen Emirate am 23. Jänner 2026 aufgenommen und veröffentlicht wurde, zeigt den Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohamed bin Zayed al-Nahyan (Mitte) im Gespräch mit den Delegationsleitern, die an den von den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgerichteten trilateralen Gesprächen zwischen den USA, Russland und der Ukraine im Al Shati Palace in Abu Dhabi teilnehmen. (Bild: AFP)