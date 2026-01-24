Ziel in Abu Dhabi ist „dauerhafter Frieden“

Nach monatelanger Pause haben direkte Gespräche über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wieder begonnen. Nach einem ersten Treffen am Freitag in Abu Dhabi kommen am Samstag ranghohe Militärvertreter beider Seiten zusammen, vermittelt von den USA. Das Ziel: dauerhafter Frieden.
An den Gesprächen nehmen auf ukrainischer Seite unter anderem Generalstabschef Andrij Hnatow, Verhandlungsführer Rustem Umjerow und Generalleutnant Wadym Skibizkyj teil. Russland wird vom Chef des Militärgeheimdienstes, Igor Kostjukow, vertreten. Für die USA ist unter anderem der für das Heer zuständige Staatssekretär Daniel Driscoll dabei.
Umjerow sagte: „Wir sind bereit, je nach Verlauf des Dialogs in verschiedenen Formaten zu arbeiten“. Konkrete Ergebnisse wurden bisher nicht bekannt.
Die Erfolgsaussichten gelten als unklar, russische Staatsmedien berichten von strikter Abschottung der Verhandlungen. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, es sei noch zu früh für Schlussfolgerungen, forderte aber erneut ein Ende des Krieges.
Wir sind bereit, je nach Verlauf des Dialogs in verschiedenen Formaten zu arbeiten.
Der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow
Pufferzone im Gespräch
Nach neuen Angriffen auf Energieanlagen verlangte er zudem die vollständige Umsetzung der mit US-Präsident Donald Trump vereinbarten Maßnahmen zur Luftabwehr. Diskutiert werden zudem mögliche Pufferzonen und die Überwachung einer Waffenruhe.
Moskau droht mit Fortsetzung des Krieges
Zentraler Streitpunkt bleibt die Gebietsfrage im Donbass. Russland verlangt einen Abzug ukrainischer Truppen aus den von Kiew kontrollierten Teilen der Region als Voraussetzung für einen Waffenstillstand, was die Ukraine weiter ablehnt. Auch in der Bevölkerung gibt es dafür keine Mehrheit. Moskau droht bei einem Nein mit einer Fortsetzung des Krieges.
Für Kiew stehen neben Sicherheitsgarantien auch Zusagen für den Wiederaufbau im Fokus, da die anhaltenden Angriffe die Infrastruktur stark belasten. Russland hingegen drängt auf ein Ende der Sanktionen und eine Wiederaufnahme des Handels mit den USA. Die US-Regierung bemüht sich seit Monaten um ein Kriegsende, bislang ohne Durchbruch.
