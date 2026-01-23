Vorteilswelt
„Flotte ist unterwegs“

Trump droht erneut mit Militärschlag gegen Iran

Außenpolitik
23.01.2026 08:32
Am Rückflug in die USA betonte der Präsident, dass ein Militärschlag weiterhin im Raum steht.
Am Rückflug in die USA betonte der Präsident, dass ein Militärschlag weiterhin im Raum steht.(Bild: AFP/MANDEL NGAN)
Porträt von Matthias Fuchs
Von Matthias Fuchs

US-Präsident Donald Trump hat dem Regime im Iran mit einem Militärschlag gedroht, sollten weiter Demonstranten gehängt werden. „Wir haben eine große Flotte, die in Richtung Iran unterwegs ist“, betonte er an Bord der Air Force One.

Vergangenen Woche hatte Trump der Führung im Iran dafür gedankt, geplante Hinrichtungen von mehr als 800 Menschen, die gegen das Regime protestiert hatten, ausgesetzt zu haben. Die USA hatten deswegen zunächst auf einen Angriff verzichtet. Jetzt hat die iranische Justiz angedeutet, dass Hinrichtungen wieder aufgenommen werden könnten.

Trump: Hinrichtungen abgesagt, nicht verschoben
Ihm sei gesagt worden, die Exekutionen seien abgesagt, nicht verschoben worden, betonte Trump nun. Die Lage werde genau beobachtet. Vielleicht werde die „massive Flotte“, die unterwegs sei , nicht zum Einsatz kommen müssen.

Vor einer Woche war der US-Flugzeugträger Abraham Lincoln aus dem Südchinesischen Meer aufgebrochen und in Richtung Westen gefahren – offenbar um den Persischen Golf zu erreichen. Er werde von drei Zerstörern begleitet und befinde sich aktuell im Indischen Ozean, wie ein Mitarbeiter der US-Marine gegenüber der Nachrichtenagentur AP bestätigte.

Strafzölle gegen Handelspartner
US-Präsident Trump setzt den Iran auch wirtschaftlich unter Druck: Sehr bald würden die 25-prozentigen Strafzölle für Handelspartner der Islamischen Republik in Kraft treten, fügte er seinen Drohungen hinzu.

