Trump droht erneut mit Militärschlag gegen Iran

Vergangenen Woche hatte Trump der Führung im Iran dafür gedankt, geplante Hinrichtungen von mehr als 800 Menschen, die gegen das Regime protestiert hatten, ausgesetzt zu haben. Die USA hatten deswegen zunächst auf einen Angriff verzichtet. Jetzt hat die iranische Justiz angedeutet, dass Hinrichtungen wieder aufgenommen werden könnten.