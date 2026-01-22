Knauß und die Polizei: „Zahlen musste ich nicht“

Es ist eine kultige Kitzbühel-Anekdote, die Hans Knauß bei seinem im „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel zum Besten gibt: Welche positiven Auswirkungen sein Sieg auf der Streif 1999 gegenüber der Polizei hatte, erfahren Sie hier im Interview mit Michael Fally ebenso wie seine Einschätzungen zum heurigen Rennen, der Rekordzeit von Fritz Strobl und seine Schlafmodalitäten in Kitzbühel.