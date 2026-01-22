Post-it verhindert Eklat wegen Weltkarte in Paris

Klebezettel löste das Problem

Der Ausschussvorsitzende Bruno Fuchs wies zunächst darauf hin, dass die Inseln auf der Karte in Klammern gesetzt seien. Man wisse also, dass es sich um ein umstrittenes Gebiet handle. Doch der Argentinier legte nach: „Das ist, als wenn man den Botschafter der Ukraine bitten würde, vor einer Karte zu sprechen, die Luhansk oder die Krim als legitimen Teil Russlands zeigt.“ Ob es nicht irgendwie möglich sei, die Karte während seiner Anhörung zu bedecken. Als aus dem Saal der Vorschlag kam, einen Post-it-Klebezettel zu nutzen, antwortete der Botschafter: „Es wäre sehr gut, wenn Sie das tun könnten.“