Cameron besucht Teil der „britischen Familie“

Cameron hatte sich am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos mit dem neuen argentinischen Präsidenten Javier Milei getroffen. In Stanley sagte der Minister, London wolle gute Beziehungen zu Buenos Aires. „Aber dies wird niemals auf Kosten der Wünsche der Falkländer gehen, die unserer Ansicht nach in dieser Frage absolut an erster Stelle stehen.“ Cameron wollte am Dienstag noch eine Pinguinkolonie besichtigen und anschließend nach Paraguay weiterreisen.