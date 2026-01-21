Frontalkollision und angefahrene Fußgängerin

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag in der Salzburger Alpenstraße gekommen. Eine Frau wurde von einem Auto angefahren und schwer verletzt. In Seekirchen kollidierten zwei Pkw auf der Landesstraße.
Die Frau wurde auf der Fahrbahn von einem Pkw angefahren und dabei schwer verletzt. Das Rote Kreuz bestätigte den Unfall auf Anfrage, konnte jedoch keine Details zum genauen Hergang mitteilen. Die Dame wurde vom Roten Kreuz ins Unfallkrankenhaus gebracht.
Gegen 17 Uhr kam es am Ferdinand-Hanusch-Platz zu einem weiteren Rot-Kreuz-Einsatz. Eine Person hatte einen internistischen Notfall erlitten, wurde erst versorgt und schließlich ins Landeskrankenhaus gebracht. Polizei und Feuerwehr waren ebenso vor Ort.
Frontalkollision
In Seekirchen kam es auf der L238 (Seekirchner Landesstraße) am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw waren frontal zusammengestoßen. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt und ins Spital nach Salzburg gebracht. Die Landesstraße war teilweise komplett gesperrt.
