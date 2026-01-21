Salzburg Ducks werden ebenfalls strafveriviziert

Nichtsdestotrotz hätte Holzinger als A-Klasse-Spieler (kann man nur ein begrenztes Kontingent an Spielern melden) angemeldet werden müssen, wurde aber fälschlicherweise als Ö-Klasse-Spieler gemeldet. Somit werden auch alle AFL-Partien der Ducks 0:35 strafverifiziert – bis auf das Match gegen die Vikings, da muss sich der Verband noch eine Lösung überlegen. Zudem gibt‘s ein Geldstrafe. „Die ist gar nicht so niedrig, viele andere Vereine könnte diese vermutlich gar nicht bezahlen“, staunt Gappmayer.