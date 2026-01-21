Salzburg Ducks werden ebenfalls strafveriviziert

Jetzt ist es auch bei den Salzburg Ducks passiert. Bereits bei den Vienna Vikings griff der Verband durch. Da ein Spieler falsch angemeldet wurde werden alle Spiele der vergangenen Saison der Mozartstädter strafverifiziert. Der Grund: besagter Spieler war bereits an einem US-College aktiv.
Die nachträgliche Strafverifizierung der Vienna Vikings schlug Ende des vergangenen Jahr hohe Wellen. Ein Spieler wurde in der falschen Klasse angemeldet, folglich wurden alle Spieler der Wiener mit 0:35 strafverifiziert, der Austrian Football League-Titel aberkannt.
Der gleiche Fehler passierte nun auch den Salzburg Ducks. Alexander Holzinger kam vor der Saison 2025 aus seiner deutschen Heimat an die Salzach, war zuvor aber auch an einem US-College aktiv, nur wussten die Enten nichts davon. „Sein vorheriges Team gab das erst im August 2025 bekannt, bei unserer Recherche zuvor konnten wir das nicht sehen“, erklärte Ducks-Obfrau Christine Gappmayer.
Wir haben das getan, weil wir es tun mussten
AFBÖ-Generalsekretär Christoph Seyrl
Nichtsdestotrotz hätte Holzinger als A-Klasse-Spieler (kann man nur ein begrenztes Kontingent an Spielern melden) angemeldet werden müssen, wurde aber fälschlicherweise als Ö-Klasse-Spieler gemeldet. Somit werden auch alle AFL-Partien der Ducks 0:35 strafverifiziert – bis auf das Match gegen die Vikings, da muss sich der Verband noch eine Lösung überlegen. Zudem gibt‘s ein Geldstrafe. „Die ist gar nicht so niedrig, viele andere Vereine könnte diese vermutlich gar nicht bezahlen“, staunt Gappmayer.
„Gravierender Unterschied“
„Er ist kein Profispieler, erhielt kein Geld von uns und kommt aus der Nähe. Bei den Vikings waren es gleich zwei Spieler (einer davon verletzte sich im ersten Spiel, anm.) und wurden bezahlt, das ist schon ein gravierender Unterschied. Aber der Fehler ist uns leider passiert“, erzählte die Obfrau.
„Wir haben das getan, weil wir es tun mussten, auch wenn es unabsichtlich passiert ist, ist es ein Regelverstoss“, sagte AFBÖ-Generalsekretär Christoph Seyrl. Der für die Zukunft aber optimistisch ist: „WIr haben unser System umgestellt, ab jetzt wird jeder Spieler von uns geprüft, damit so etwas nicht erneut passiert.
