Sturm auf Rotterdam

„Wir wollen ihnen den Spaß am Fußball nehmen“

Steiermark
21.01.2026 18:35
Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch
Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Burghard Enzinger und Christoph Kothgasser

Am Donnerstag beginnt offiziell die „Mission“ von Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch. Was der neue Coach des Meisters zuletzt im Camp für einen Eindruck von seinen Burschen hatte, was er vor dem Super-Start in Rotterdam gegen Feyenoord empfindet – das lesen Sie hier. 

Eine schönere Bühne hätte sich Fabio Ingolitsch gar nicht ausmalen können. Statt Abstiegskampf in Altach trifft der Coach, der um kolportierte 300.000 Euro aus dem Ländle nach Graz gekommen war, auf Feyenoord Rotterdam in der Europa League.

„Früher war mein Motto oft ’höher, schneller, weiter’. Mittlerweile kann ich auch den Moment viel mehr genießen. Und auch wenn der Fokus voll auf diesem Spiel ist, versuche ich alles mitzunehmen, vieles aufzusaugen. Es sind Momente, von denen viele Menschen träumen. In diesem Stadion bei dieser Atmosphäre auflaufen zu können. Es ist etwas Besonderes und macht schon jetzt Lust auf mehr“, strahlt der 33-jährige Coach, der einen Vertrag bei Sturm über eineinhalb Jahre signierte.

Die „Krone“ interviewte Ingolitsch im Vorbereitungscamp in Catez:

„Fünffacher Marktwert!“
Mit 47.500 Fans ist das Stadion ausverkauft. Doch man rechnet im Feyenoord-Umfeld „nur“ mit rund 40.000 Zuschauern im Hexenkessel. Rund 800 Anhänger werden aus Graz dabei sein. Während bei Sturm (bis auf die Winterzugänge) alle dabei sind, kriselt es ein wenig beim Gegner. „Das ist dort Jammern auf hohem Niveau. Sie sind noch immer Zweiter vor Ajax Amsterdam, haben fast den fünffachen Marktwert von uns. Wir können unsere Rolle gut einordnen, sind klarer Außenseiter, wollen aber mutig auftreten. Wir stellen uns auf eine Mannschaft ein, die dominant spielen und viel den Ball haben will“, sagt Ingolitsch, der vor den starken Feyenoord-Flügelspielern warnt. „Aber vielleicht können wir am Ende die kleinen Verunsicherungen unseres Gegners ausnützen. Wir wollen ihnen auf jeden Fall mit unserem Spiel den Spaß am Fußball nehmen.“

Steiermark

