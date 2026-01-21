„Wir wollen ihnen den Spaß am Fußball nehmen“

„Fünffacher Marktwert!“

Mit 47.500 Fans ist das Stadion ausverkauft. Doch man rechnet im Feyenoord-Umfeld „nur“ mit rund 40.000 Zuschauern im Hexenkessel. Rund 800 Anhänger werden aus Graz dabei sein. Während bei Sturm (bis auf die Winterzugänge) alle dabei sind, kriselt es ein wenig beim Gegner. „Das ist dort Jammern auf hohem Niveau. Sie sind noch immer Zweiter vor Ajax Amsterdam, haben fast den fünffachen Marktwert von uns. Wir können unsere Rolle gut einordnen, sind klarer Außenseiter, wollen aber mutig auftreten. Wir stellen uns auf eine Mannschaft ein, die dominant spielen und viel den Ball haben will“, sagt Ingolitsch, der vor den starken Feyenoord-Flügelspielern warnt. „Aber vielleicht können wir am Ende die kleinen Verunsicherungen unseres Gegners ausnützen. Wir wollen ihnen auf jeden Fall mit unserem Spiel den Spaß am Fußball nehmen.“