Wintersport-Talent feiert ersten Europacupsieg

Das nennt man dann wohl einen Lauf! Skeleton-Talent Sarah Baumgartner hat binnen einer Woche ihre größten Erfolge in ihrer Sportart gefeiert. Freitag glänzte für sie bei der Junioren-EM in Winterberg die Silbermedaille. Direkt danach ging es für sie weiter nach St. Moritz zum letzten Europacuprennen der Saison. Auch dort zeigte sie nach guten Trainingsläufen im Wettkampf auf und feierte ihren ersten Sieg in der zweithöchsten Kategorie hinter dem Weltcup. „Es war nach Freitag ein ganz anderes Gefühl. Die Bahn in St. Moritz kannte ich auch schon vom Europacup vergangenes Jahr“, strahlte die Michaelbeuerin im „Krone“-Gespräch. Zweiter wurde die Chinesin Siji Song, Dritter Sara Schmied aus der Schweiz. Baumgarnter war sowohl in Lauf eins als auch in Lauf zwei die Schnellste.