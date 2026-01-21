Wintersport-Talent feiert ersten Europacupsieg

Was für eine Woche für Sarah Baumgartner! Das Skeleton-Talent aus Salzburg holte am Freitag Silber bei der Junioren-EM und raste am Mittwoch zu ihrem ersten Europacupsieg. Jetzt wartet eine lange Wettkampfpause, dafür viel Stress in der Schule.
Das nennt man dann wohl einen Lauf! Skeleton-Talent Sarah Baumgartner hat binnen einer Woche ihre größten Erfolge in ihrer Sportart gefeiert. Freitag glänzte für sie bei der Junioren-EM in Winterberg die Silbermedaille. Direkt danach ging es für sie weiter nach St. Moritz zum letzten Europacuprennen der Saison. Auch dort zeigte sie nach guten Trainingsläufen im Wettkampf auf und feierte ihren ersten Sieg in der zweithöchsten Kategorie hinter dem Weltcup. „Es war nach Freitag ein ganz anderes Gefühl. Die Bahn in St. Moritz kannte ich auch schon vom Europacup vergangenes Jahr“, strahlte die Michaelbeuerin im „Krone“-Gespräch. Zweiter wurde die Chinesin Siji Song, Dritter Sara Schmied aus der Schweiz. Baumgarnter war sowohl in Lauf eins als auch in Lauf zwei die Schnellste.
Ob sie diese zwei Erfolge feiern wird? „Das wird schwierig, weil ich in der Schule jetzt ziemlich Stress habe“, lacht sie. Denn in diesem Winter war die SSM-Schülerin meistens unterwegs, musste sich ziemlich viel selbst beibringen. Dafür ist sie in den kommenden Wochen präsenter. Ihr nächstes Rennen wartet erst im März, wenn die Junioren-WM in Altenberg stattfindet. „Das ist eine der schwierigsten Bahnen“, betont Baumgartner, die erst im Dezember dort gestürzt war und eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. Mit den beiden Erfolgen im Gepäck fährt es sich aber bestimmt auch im Eiskanal von Sachsen leichter . . .
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.