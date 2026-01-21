Vorteilswelt
Statement nach Wechsel

Ter Stegen: „Ich habe wirklich gemischte Gefühle“

La Liga
21.01.2026 08:18
Marc-Andre ter Stegen wechselte leihweise zum FC Girona.
Marc-Andre ter Stegen wechselte leihweise zum FC Girona.(Bild: AP/Rudy Garcia)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Marc-Andre ter Stegen blickt mit „gemischten Gefühlen“ auf seinen Abschied vom FC Barcelona. Mit einem langen Statement hat sich der Keeper am Dienstagabend von den Katalanen verabschiedet.

„Heute ist mein letzter Tag dieser Saison mit meinen Teamkollegen und dem Trainerteam des FC Barcelona, und ehrlich gesagt habe ich gemischte Gefühle“, schrieb der deutsche Goalie auf Instagram und Co. „Im Moment kommen mir viele Erinnerungen und Emotionen durch den Kopf. Seit fast zwölf Jahren ist dieser Klub und vor allem diese Kabine mein Zuhause. Ein Ort, an dem ich als Spieler und als Mensch gewachsen bin und an dem ich unvergessliche Momente erlebt habe.“

Stolze Trophäensammlung
Ter Stegen war 2014 von Borussia Mönchengladbach zu Barca gewechselt, mit den Katalanen konnte der 33-Jährige fünfmal die spanische Meisterschaft gewinnen. Hinzu kommen vier Cup- und ein Champions-League-Titel.

Lesen Sie auch:
Marc-André ter Stegen
Transfer-News
Fix: Ter Stegen verlässt Barcelona leihweise
20.01.2026

Nach einer langen Verletzungspause soll es jedoch klubintern zu Differnezen zwischen dem Goalie und der Klub-Führung gekommen sein. Bis zum Saisonende wird Ter Stegen nun für den FC Girona im Kasten stehen. 

