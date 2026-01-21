Ter Stegen: „Ich habe wirklich gemischte Gefühle“

„Heute ist mein letzter Tag dieser Saison mit meinen Teamkollegen und dem Trainerteam des FC Barcelona, und ehrlich gesagt habe ich gemischte Gefühle“, schrieb der deutsche Goalie auf Instagram und Co. „Im Moment kommen mir viele Erinnerungen und Emotionen durch den Kopf. Seit fast zwölf Jahren ist dieser Klub und vor allem diese Kabine mein Zuhause. Ein Ort, an dem ich als Spieler und als Mensch gewachsen bin und an dem ich unvergessliche Momente erlebt habe.“