CL-Konferenz mit Bayern und Barcelona 21 Uhr LIVE

Etwas ausgeglichener ist die Ausgangslage in Marseille: Olympique und Liverpool trennen nur drei Zähler. Beide Teams brauchen einen Dreier, um im Kampf um einen Platz unter den besten acht Teams zu bleiben. Die Südfranzosen wollen sich die derzeit nur mittelmäßige Form des englischen Meisters zunutze machen. Die „Reds“ haben in ihren letzten vier Premier-League-Partien jeweils nur remisiert. „Wir müssen das ändern. Und die nächste Gelegenheit ist in Marseille“, sagte LFC-Kapitän Virgil van Dijk, der vor seinem 350. Einsatz für die Engländer steht. „Es wird ein schwieriges Match, nicht nur wegen der Atmosphäre. Wir spielen gegen ein Team, das es dir sehr schwer macht.“