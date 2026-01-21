Covid-Personal: Neos nehmen Wallner ins Visier

In ihrer Landtagsanfrage wollen die Pinken von Landeshauptmann Markus Wallner deshalb genau wissen, wie hoch die tatsächlichen Kosten waren und wer diese Entscheidungen getroffen hat. Vorfälle wie diese seien kein Versehen, sondern hätten mit fehlender Spardisziplin und kompletter Ambitionslosigkeit in der Budgetsanierung zu tun. „Wer Verantwortung für Steuergeld trägt, muss im eigenen Haus anfangen – genau das bleibt der Landeshauptmann seit Jahren schuldig“, wettert Gamon.