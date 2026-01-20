Trump und Co. in Davos: Heer macht Luftraum dicht

Die Dimensionen sind beachtlich: 21 Luftfahrzeuge (zehn Flugzeuge, elf Hubschrauber) sowie rund 1000 Soldaten und Zivilbedienstete sichern derzeit in einer besonderen Operation den heimischen Luftraum. Speziell in Tirol und Vorarlberg, wo teilweise ein Flugbeschränkungsgebiet verhängt wurde. Was heißt: Rettungshubschrauber oder auch private Maschinen dürften zwar fliegen, aber nur per Antrag.