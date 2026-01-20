„Leid übersteigt schlimmste Befürchtungen“

Kochen von Mahlzeiten unmöglich

Viele Menschen bekämen nur noch bis zu fünf Stunden Strom pro Tag, oft verteilt auf kurze Zeiträume und nicht am Stück. Der Strom werde häufig zu Zeiten eingeschaltet, zu denen die Menschen bereits schlafen oder noch arbeiten, da die Behörden versuchen, die Belastung des Netzes zu reduzieren. Mahlzeiten kochen, Wäsche waschen oder Handys laden würden dadurch unmöglich. In der extremen Kälte seien die Menschen außerdem erheblichen Gesundheits- und Sicherheitsrisiken ausgeliefert.