Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ukrainer im Krieg

„Leid übersteigt schlimmste Befürchtungen“

Außenpolitik
20.01.2026 11:54
Blankes Entsetzen nach russischen Angriffen auf Charkiw
Blankes Entsetzen nach russischen Angriffen auf Charkiw(Bild: AP/Andrii Marienko)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Den höchsten Preis des Krieges zahlt die ukrainische Zivilbevölkerung. Sie muss bei minus 20 Grad frieren und wird dabei vor eine unmenschliche Wahl gestellt.

0 Kommentare

Frauen in Dnipro berichten, dass ihre Kinder vollständig angezogen schlafen, manchmal sogar mit Schuhen – nicht nur, um nicht zu erfrieren, sondern um im Fall eines weiteren Angriffs sofort in einen Schutzraum fliehen zu können.

„Das Leid der Zivilbevölkerung in der Ukraine übersteigt inzwischen unsere schlimmsten Befürchtungen. Nacht für Nacht werden Energie- und Heizsysteme angegriffen – gezielt jene Infrastruktur, die Menschen am dringendsten brauchen, um bei eisigen Temperaturen zu überleben“, klagte der Länderdirektor der Hilfsorganisation CARE, Michael McGrath, am Dienstag in einer Aussendung

Besonders gefährdet seien ältere Menschen, Kinder, Menschen mit Behinderungen und Familien auf der Flucht, berichtete McGrath. „Sie stehen vor einer unmenschlichen Wahl: in bitterkalten Wohnungen auszuharren oder sich auf gefährliche Wege zu begeben, um Wärme und Schutz zu suchen.“

Die Bevölkerung in Kiew sucht in der U-Bahn Schutz vor den russischen Angriffen.
Die Bevölkerung in Kiew sucht in der U-Bahn Schutz vor den russischen Angriffen.(Bild: AP/Danylo Antoniuk)

Kochen von Mahlzeiten unmöglich
Viele Menschen bekämen nur noch bis zu fünf Stunden Strom pro Tag, oft verteilt auf kurze Zeiträume und nicht am Stück. Der Strom werde häufig zu Zeiten eingeschaltet, zu denen die Menschen bereits schlafen oder noch arbeiten, da die Behörden versuchen, die Belastung des Netzes zu reduzieren. Mahlzeiten kochen, Wäsche waschen oder Handys laden würden dadurch unmöglich. In der extremen Kälte seien die Menschen außerdem erheblichen Gesundheits- und Sicherheitsrisiken ausgeliefert.

Lesen Sie auch:
Am linken Ufer des Dnipro in Kiew (Bild) fiel zudem die Wasserversorgung aus.
Bei minus 16 Grad
Tausende Wohnsilos in Kiew nach Angriff kalt
20.01.2026
Kaum Energie im Winter
Ukraine vor dem Kollaps: Deutschland schlägt Alarm
19.01.2026

Skrupellose Attacken müssen endlich enden
CARE forderte, dass die wiederholten Angriffe auf lebenswichtige Infrastruktur „endlich aufhören“. Der Schutz von Zivilpersonen und ziviler Infrastruktur sei „eine grundlegende Verpflichtung des humanitären Völkerrechts und eine moralische Notwendigkeit“, betonte McGrath. CARE leiste Nothilfe, unterstütze beim Schutz besonders gefährdeter Gruppen und biete psychosoziale Betreuung an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
187.544 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.029 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
137.623 mal gelesen
Mehr Außenpolitik
Ukrainer im Krieg
„Leid übersteigt schlimmste Befürchtungen“
Verlängerung gefordert
Wehrdienstkommission bringt Politik unter Zugzwang
Plötzlich Teil der USA
Trump provoziert EU-Staaten mit Grönland-Montage
Vor erster NR-Sitzung
„Kaum Beschlüsse“: Grüne gehen auf Regierung los
Billigere Lebensmittel
Mölzer: „Das ist eine Wappler-Maßnahme“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf