Mölzer: „Das ist eine Wappler-Maßnahme“

Im aktuellen Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig werden Herbert Kickls Auftritt beim FPÖ-Neujahrstreffen, die „Minusmänner“ der Regierung und die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel hitzig diskutiert. Glawischnig über Kickl: „Die Luft ist draußen. Er hat zwar ausgeteilt und ist überall mit dem Stellwagen hineingefahren. Es gab aber wenig Konstruktives.“
Mölzer ortet das Gegenteil: „Die FPÖ ist eine Großpartei geworden, ich sehe sie tendenziell Richtung 40 Prozent gehen.“ Kritisch bewertet er hingegen die Senkung der Umsatzsteuer auf Grundnahrungsmittel, die die Bundesregierung im Ministerrat beschlossen hat: „Das bringt einer vierköpfigen Familie nur zwei Euro pro Person und Monat. Das ist eine Wapplermaßnahme, die dem Staat viel kostet, dem Einzelnen aber wenig bringt.“ Glawischnig formuliert es anders, sieh es inhaltlich aber ähnlich: „Das kommt alles aus der Hüfte geschossen und ist nicht durchdacht. Es ist nur ein Luftschloss, ich bin schon verzweifelt.“
Das ganze Inetrview sehen Sie oben im Video!
