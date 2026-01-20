Drogenlenker (17) wurde zu Zechpreller und Zündler

Feuer und gefährliche Drohung in Lokal

Kurze Zeit später tauchte der Beschuldigte laut Polizei im Gastrobetrieb seines Vermieters auf. Und dort „spielte“ er sprichwörtlich mit dem Feuer. Er habe Papier angezündet – das Feuer dürfte jedoch von selbst wieder erloschen sein. Was der 17-Jährige vorhatte, ist nicht bekannt. Jedenfalls soll er sich noch mit einem Lokalgast angelegt haben. „Nachdem der Jugendliche den Gast gefährlich bedroht hatte, wurde die Polizei verständigt“, hieß es.