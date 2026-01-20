Vorteilswelt
Jetzt im Gefängnis

Drogenlenker (17) wurde zu Zechpreller und Zündler

Tirol
20.01.2026 12:13
Der 17-Jährige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert (Archivbild).
Der 17-Jährige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert (Archivbild).(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Treibstoffdiebstähle, Unfälle mit Fahrerflucht, wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei, beschädigte Autos: Die Spritztour mit dem entwendeten Pkw seines Vermieters und all diese Delikte endeten zuletzt für einen 17-jährigen Tiroler, der unter Drogen stand, mit einer vorläufigen Festnahme. Nachdem der Verdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt worden war, stürzte er sich noch mehr ins Verderben – nun sitzt der Beschuldigte im Gefängnis.

Die vorläufige Festnahme hatte den 17-Jährigen offenbar nicht davor abgeschreckt, weitere Straftaten zu begehen. Am vergangenen Freitag ließ sich der Verdächtige mit einem Taxi von Innsbruck nach Landeck chauffieren. Den Fahrpreis dafür wollte er aber nicht berappen – der Jugendliche stieg aus und suchte das Weite.

Feuer und gefährliche Drohung in Lokal
Kurze Zeit später tauchte der Beschuldigte laut Polizei im Gastrobetrieb seines Vermieters auf. Und dort „spielte“ er sprichwörtlich mit dem Feuer. Er habe Papier angezündet – das Feuer dürfte jedoch von selbst wieder erloschen sein. Was der 17-Jährige vorhatte, ist nicht bekannt. Jedenfalls soll er sich noch mit einem Lokalgast angelegt haben. „Nachdem der Jugendliche den Gast gefährlich bedroht hatte, wurde die Polizei verständigt“, hieß es.

Zitat Icon

Im Zuge der Festnahme erlitt ein Beamter eine Verletzung.

Die Ermittler von der Polizei

So einfach wollte sich der Verdächtige aber wohl nicht überwältigen lassen. „Beim Eintreffen der Streife versuchte der Österreicher, einem Beamten einen Schlag zu versetzen, worauf der 17-Jährige festgenommen wurde.“

Im Zuge der Festnahme habe ein Polizist eine Verletzung erlitten. Der mutmaßliche Angreifer wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

Wilde Vorgeschichte
Zwei Tage zuvor war der Jugendliche bereits einmal festgenommen, dann aber auf freiem Fuß angezeigt worden. Er hatte am späten Mittwochabend in Landeck – ohne in Besitz eines Führerscheins zu sein – den Autoschlüssel seines Unterkunftgebers entwendet und war einfach losgefahren.

An Tankstellen in Prutz (Bezirk Landeck) und Innsbruck soll der Jugendliche Treibstoff gestohlen haben. Dann sei er auf die Brennerautobahn (A13) gefahren, wo er bei der Ausfahrt Patsch (Bezirk Innsbruck-Land) einen Unfall mit Sachschaden verursacht habe und anschließend geflüchtet sei. Als ein Polizist den 17-Jährigen aufhalten wollte, fuhr er direkt auf den Beamten zu. Dieser konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite retten.

Lesen Sie auch:
Mit einem gestohlenen Auto unternahm ein 17-Jähriger von Landeck aus eine Tour durch halb Tirol.
Diebstähle, Unfälle
Drogenlenker (17) hielt in Tirol Polizei auf Trab
16.01.2026

Erst Reifenschaden stoppte Verdächtigen
Das Auto krachte schließlich gegen einen Gartenzaun und dann rückwärts gegen einen Baustellenzaun. Der 17-Jährige wollte aber immer noch nicht aussteigen und setzte erneut zur Flucht an. Ein Reifenschaden setzte der Verfolgung jedoch ein Ende, das Auto geriet mehrmals ins Schleudern.

Eine Polizeistreife nahm den mutmaßlichen Drogenlenker schließlich fest. Bei der Amtshandlung seien zwei Beamte und auch der Lenker selbst verletzt.

Tirol

