„Drohnen-Schutzschild“: Ukraine baut Luftabwehr um

„Russland hat massiven Schlag vorbereitet“

Der Präsident rief die Bevölkerung zu höchster Wachsamkeit auf: „Russland hat einen Angriff vorbereitet, einen massiven Schlag, und wartet auf den Moment, ihn auszuführen.“ Jede Region müsse bereit sein, so schnell wie möglich zu reagieren und den Menschen zu helfen. Bereits am Wochenende hatte Selenskyj gewarnt, der ukrainische Geheimdienst habe festgestellt, dass Russland neue Angriffsziele auskundschaftet. Im Fokus seien Ziele wie Umspannwerke, die Kernkraftwerke mit Strom versorgen.