Verheerende Angriffe
„Drohnen-Schutzschild“: Ukraine baut Luftabwehr um
Nach wochenlangen, verheerenden russischen Luftangriffen auf Infrastruktur und Energieversorgung will Kiew seine Luftabwehr umbauen. Ziel ist ein „Anti-Drohnen-Schutzschild“ über der Ukraine.
Bei dem Umbau werde großes Gewicht auf Abfangdrohnen gelegt, kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montagabend an. Es gehe um einen neuen Ansatz, der mobile Einheiten, Abfangdrohnen und andere Abwehrmaßnahmen mit kurzer Reichweite umfasst. Federführend bei der Entwicklung solle Pawlo Jelisarow werden, der deswegen zum neuen stellvertretenden Befehlshaber der Luftwaffe ernannt wurde.
Drohnen früher unschädlich machen
Ziel des Umbaus sei es, einen „Anti-Drohnen-Schutzschild“ über der Ukraine zu errichten, erklärte Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow, der bis vor Kurzem Drohnenminister war. Das System solle nicht erst reagieren, wenn eine Angriffsdrohne vorbeigeflogen ist, sondern das Ziel in der Luft zerstören, während es sich noch nähert.
Kein Land der Welt verfüge über vergleichbare Erfahrungen mit der Abwehr von Luftangriffen wie die Ukraine, betonte Fedorow auf Telegram. Im Jahr 2025 hat Russland rund 100.000 Angriffsdrohnen auf sein Nachbarland losgelassen. Mit verheerenden Folgen für die ukrainische Bevölkerung. Und die Zahl der Angriffe nimmt weiter zu.
„Russland hat massiven Schlag vorbereitet“
Der Präsident rief die Bevölkerung zu höchster Wachsamkeit auf: „Russland hat einen Angriff vorbereitet, einen massiven Schlag, und wartet auf den Moment, ihn auszuführen.“ Jede Region müsse bereit sein, so schnell wie möglich zu reagieren und den Menschen zu helfen. Bereits am Wochenende hatte Selenskyj gewarnt, der ukrainische Geheimdienst habe festgestellt, dass Russland neue Angriffsziele auskundschaftet. Im Fokus seien Ziele wie Umspannwerke, die Kernkraftwerke mit Strom versorgen.
Die Ukraine leidet noch immer unter den Folgen einer Welle russischer Angriffe von Anfang des Monats. Durch den Beschuss fielen in Tausenden Wohnblocks – vor allem in der Hauptstadt Kiew – Strom und Heizung aus.
