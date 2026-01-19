Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Liga-Intern

Heimischer Eishockey-Crack wechselt nach Vancouver

Salzburg: Sport-Nachrichten
19.01.2026 21:30
Anna Meixner geht künftig für Vancouver auf‘s Eis.
Anna Meixner geht künftig für Vancouver auf‘s Eis.(Bild: zVg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Eishockey-Crack Anna Meixner war in der nordamerikanischen Profiliga Pro Women’s Hockey League (PWHL) in einem Spielerinnentausch involviert. Die Zellerin (zuvor Ottawa) spielt ab sofort für die Vancouver Goldeneyes.

0 Kommentare

Der Klub informierte am Dienstag in einem emotionalem Post über den Wechsel der Salzburgerin, schrieb unter anderem: „Dein Lächeln erhellte jeden Raum, in den du gegangen bist und dein Humor hielt alle auf dem Eis locker.“

Lesen Sie auch:
Hitzige Szenen und ein ordentliches Faustkampf: Salzburg und Bozen war auch am Sonntag wieder ...
Von Amore keine Spur!
Salzburg und Bozen lieferten sich beinhartes Duell
18.01.2026

Durchwachsene Saison für Anna Meixner
Sportlich kam die 31-jährige Stürmerin in 13 Partien auf zwei Treffer. In der Vorsaison markierte sie für Ottawa Charge vier Scorerpunkte. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
168.403 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
154.372 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
134.616 mal gelesen
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Liga-Intern
Heimischer Eishockey-Crack wechselt nach Vancouver
Krone Plus Logo
Eiskanal statt Hürden
Ex-Leichtathlet fährt mit dem Bob zu Olympia
Krone Plus Logo
In der Schweiz
Eishockey-Legionär steht kurz vor seiner Rückkehr
Synchroneiskunstlauf
„Auch 80-Jährige sind am Eis gestanden“
Von Amore keine Spur!
Salzburg und Bozen lieferten sich beinhartes Duell

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf