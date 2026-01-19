Heimischer Eishockey-Crack wechselt nach Vancouver

3:0 bei Lazio! Como sichert mit Posch Rang 6 ab
Eishockey-Crack Anna Meixner war in der nordamerikanischen Profiliga Pro Women’s Hockey League (PWHL) in einem Spielerinnentausch involviert. Die Zellerin (zuvor Ottawa) spielt ab sofort für die Vancouver Goldeneyes.
Der Klub informierte am Dienstag in einem emotionalem Post über den Wechsel der Salzburgerin, schrieb unter anderem: „Dein Lächeln erhellte jeden Raum, in den du gegangen bist und dein Humor hielt alle auf dem Eis locker.“
Durchwachsene Saison für Anna Meixner
Sportlich kam die 31-jährige Stürmerin in 13 Partien auf zwei Treffer. In der Vorsaison markierte sie für Ottawa Charge vier Scorerpunkte.
