Kino-Boom: Blockbuster bringen die Besucher zurück

Familienfilme führten überdurchschnittlich viele Burgenländer voriges Jahr wieder in die Kinos. Das Dieselkino in Oberwart steht vor einem großzügigen Ausbau, der mehr Unterhaltung bringen wird.
Das Kino als Freizeiteinrichtung meldete sich im abgelaufenen Jahr wieder zurück. Wolfgang Brandner, Marketingleiter der Dieselkinos zur „Krone“: „Die ersten zwei Monate von 2025 waren schwach, wir hatten einen Einbruch von 70 Prozent. Das Ganze wandelte sich ab Mai mit dem Familienfilm ,Lilo&Stitch‘, der wieder viele Familien in die Kinos lockte“.
Die Erholung steht am Ende einer langen Krise: Die Corona-Pandemie brachte Film-Drehstopps von zwei bis drei Jahren und dazu kamen noch Autorenstreiks ab 2023, „das war nicht gerade förderlich fürs Kino“, so Brandner.
Eineinhalb Jahre lang war Flaute
Christof Papousek, Geschäftsführer der Cineplex-Kinos (Parndorf und Mattersburg) fasst die Situation zusammen: „All das war rund 18 Monate spürbar – bis Ostern 2025.“ Und seitdem geht es mit den Kinofilmen und den Besuchern steil bergauf – besonders im Burgenland. Österreichweit gab es nämlich bei den Besucherzahlen ein Plus von 8,9 Prozent – im Burgenland betrug dieser Anstieg sogar 11,9 Prozent.
Als Blockbuster wirkte erst der Film „Das Kanu des Manitu“ von Bully Herbig, der im Sommer die Besucher in die Lichtspieltheater spülte. Österreichweit waren es 900.000 Besucher. Der Weihnachtsfilm „Aufputzt is“ mit Kabarettist Gery Seidl lockte seit Weihnachten 430.000 Besucher in die Lichtspieltheater – erwartet werden bis zu 450.000, denn er läuft noch.
Filme, die auch in kleineren Kinos ziehen
Regionale Filme nennt das Christof Papousek von Cineplex: „Das sind zwei regionale Produktionen, die stark in die Breite wirken und auch in kleinen Kinos und in ländlichen Regionen gerne angeschaut werden.“
In absoluten Zahlen stiegen die Kartenverkäufe im Burgenland von 310.000 im Jahr 2024 auf 350.000 im Jahr 2025. Papousek: „Cineplex macht davon 60 Prozent, das sind 210.000 Besucher.“
Die beiden Filmerfolge spülten auch ins Dieselkino in Oberwart viele Besucher, wie Wolfgang Brandner ausführt: „Familienfilme sind halt eher, das, was die Leute ins Kino zieht. Auch der neue „Pumuckl“-Film, „Avatar“ und „Minecraft“ waren sehr gut besucht.“
Neue Bowlingbahn in Oberwart
Das Dieselkino in Oberwart wird nun ausgebaut und erhält einen sechsten Saal sowie eine Bowlingbahn. Brandner: „Kino ist eben nicht nur Filmschauen, sondern auch Gastro, Angebote für Kindergeburtstage und Veranstaltungen.“ Für den Ausbau investieren die Dieselkinobetreiber rund 4 Millionen Euro, er soll bis Ende des Jahres fertig sein.
