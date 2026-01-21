Kino-Boom: Blockbuster bringen die Besucher zurück

Die beiden Filmerfolge spülten auch ins Dieselkino in Oberwart viele Besucher, wie Wolfgang Brandner ausführt: „Familienfilme sind halt eher, das, was die Leute ins Kino zieht. Auch der neue „Pumuckl“-Film, „Avatar“ und „Minecraft“ waren sehr gut besucht.“

Neue Bowlingbahn in Oberwart

Das Dieselkino in Oberwart wird nun ausgebaut und erhält einen sechsten Saal sowie eine Bowlingbahn. Brandner: „Kino ist eben nicht nur Filmschauen, sondern auch Gastro, Angebote für Kindergeburtstage und Veranstaltungen.“ Für den Ausbau investieren die Dieselkinobetreiber rund 4 Millionen Euro, er soll bis Ende des Jahres fertig sein.