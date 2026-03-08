Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Regionaler Kreislauf

Neusiedler-See-Schlamm für die Landwirtschaft

Burgenland
08.03.2026 06:00
Noch bis Ende April werden Kanäle und Häfen in den Seegemeinden ausgebaggert
Noch bis Ende April werden Kanäle und Häfen in den Seegemeinden ausgebaggert(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Das Seemanagement Burgenland ist im Einsatz, um wieder Schlamm aus den Kanälen und Häfen des Sees zu baggern.

0 Kommentare

Die Aufgabe der Seemanagement Burgenland GmbH ist es Schlamm und Schilf etwa in Gemeinden mit direktem Seezugang, wichtigen Hafenanlagen und Schiffskanälen zu beseitigen. Auch in dieser Saison wird wieder gearbeitet. Seit Oktober werden Ablagerungen entfernt, die sich in sensiblen Bereichen ansammeln und die Nutzung sowie die Wasserqualität beeinträchtigen können. Bis Ende April dauern die Arbeiten noch an. Dann werden es rund 60.000 m³ Schlamm sein, die in dieser Saison abgesaugt worden sind.

Sinnvoller und regionaler Kreislauf
Dieser Schlamm, der aus dem See geholt wird, kommt in Absetzbecken, wird entwässert und aufbereitet. In den Sommermonaten wird der natürliche Dünger dann als Bodenverbesserungsmaßnahme auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht. So entstehen ein regionaler Kreislauf und eine Win-Win-Situation: Seeschlamm wird zu wertvollem Ackerboden. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil lobt die Arbeiten des Seemanagements. „Was hier Jahr für Jahr geleistet wird, sichert die ökologische Balance des Sees und trägt wesentlich dazu bei, dass Lebensqualität, Arbeitsplätze und Erholung in der Region auch künftig erhalten bleiben“, erklärt er.

In den Sommermonaten kommt der aufbereitete Schlamm dann aufs Feld.
In den Sommermonaten kommt der aufbereitete Schlamm dann aufs Feld.(Bild: Reinhard Judt)

Auch Landesrat Heinrich Dorner hebt hervor, wie wichtig die Maßnahmen für See und Region sind: „Damit Häfen und Kanäle nutzbar bleiben und das Ökosystem stabil ist, braucht es kontinuierliche Pflege und fachliches Know-how. So werden Ablagerungen rechtzeitig entfernt und es entsteht ein sinnvoller regionaler Kreislauf, von dem auch die Landwirtschaft profitiert.“

Lesen Sie auch:
Schilf-Entfernung
Der Erhalt des Neusiedler Sees steht im Fokus
07.04.2025

Seemanagement Burgenland Geschäftsführer Erich Gebhart, erklärt, dass das Schilf von Heute, der Schlamm von morgen sei. Denn übers Jahr lagern sich in den Häfen und Kanälen große Mengen an Schlamm an. Werden diese nicht entfernt, werden Wasserwege unpassierbar und das Ökosystem des Sees gerät schneller aus dem Gleichgewicht. „Deshalb ist die Arbeit unsere 15 Mitarbeiter so wichtig“, unterstreicht er.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
08.03.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
3° / 17°
Symbol heiter
Güssing
-0° / 17°
Symbol heiter
Mattersburg
1° / 17°
Symbol heiter
Neusiedl am See
3° / 17°
Symbol heiter
Oberpullendorf
1° / 16°
Symbol heiter

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
286.152 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
255.818 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
252.426 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Mehr Burgenland
Jahr der Bäuerinnen
„Landladys“ als starke Frauen in Landwirtschaft
Rasch gelöscht
Zwei Personen nach Waldbrand ins Spital gebracht
Erfahrener Politiker
Markus Ulram ist neuer Gemeindebund-Präsident
Krone Plus Logo
„Agratt Burgenland“
Synagogen im Burgenland – gestern und heute (II)
Fragen an Doskozil
Kirchenneubau in Bruckneudorf sorgt für Wirbel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf