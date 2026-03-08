Neusiedler-See-Schlamm für die Landwirtschaft

Sinnvoller und regionaler Kreislauf

Dieser Schlamm, der aus dem See geholt wird, kommt in Absetzbecken, wird entwässert und aufbereitet. In den Sommermonaten wird der natürliche Dünger dann als Bodenverbesserungsmaßnahme auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht. So entstehen ein regionaler Kreislauf und eine Win-Win-Situation: Seeschlamm wird zu wertvollem Ackerboden. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil lobt die Arbeiten des Seemanagements. „Was hier Jahr für Jahr geleistet wird, sichert die ökologische Balance des Sees und trägt wesentlich dazu bei, dass Lebensqualität, Arbeitsplätze und Erholung in der Region auch künftig erhalten bleiben“, erklärt er.