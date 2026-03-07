„Landladys“ als starke Frauen in Landwirtschaft

Beim „Landlady-Frühstück“ in Mattersburg hoben die Bäuerinnen ihre Stellung als Agrar-Botschafterinnen hervor. Frauen sind in der Landwirtschaft längst nicht mehr nur hilfreich im Hintergrund tätig – sie sind Unternehmerinnen, Hofleiterinnen, Direktvermarkterinnen, Vorbild und Motor bäuerlicher Familienbetriebe. Landesbäuerin Christine Riepl führte aus: „Im Burgenland wird mehr als ein Drittel der rund 8000 land- und forstwirtschaftlichen Betriebe von einer Frau geführt.“ Weitere 15 Prozent zusammen mit dem Partner.