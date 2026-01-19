Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jahresstatistik 2025

Steirische Feuerwehr bei 44.000 Einsätzen gefragt

Steiermark
19.01.2026 19:00
Zu einem folgenschweren Brand kam es in der Nacht auf den 30. Mai 2025 in Maria Lankowitz – eine ...
Zu einem folgenschweren Brand kam es in der Nacht auf den 30. Mai 2025 in Maria Lankowitz – eine 71-jährige Bewohnerin starb.(Bild: BFV Voitsberg)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Die freiwilligen Kräfte der steirischen Feuerwehren leisteten 2025 wieder einmal Großes. Mit gut 44.000 Alarmierungen rückten sie allerdings zu etwas weniger Einsätzen aus als im Jahr zuvor – auch, weil es weniger starke Unwetter gab.

0 Kommentare

Tödliche Flammen in einem Einfamilienhaus in Maria Lankowitz, ein brennender Lkw auf der Südautobahn oder eine eingeklemmte Hochschwangere bei einem schweren Unfall: Bei Tag und Nacht waren die steirischen Feuerwehren im Jahr 2025 wieder für die Bevölkerung zur Stelle – und das großteils aus freiwilligem Engagement.

Jetzt liegt die Einsatzstatistik des Landesfeuerwehrverbands vor. Insgesamt gab es im Vorjahr 44.229 Alarmierungen, das entspricht einem Minus von 10.058 im Vergleich zum Jahr 2024. 2421 Menschen und 1664 Tiere wurden aus gefährlichen Situationen gerettet. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte in 12.707 Fällen zu Brandgeschehnissen (minus 490) und 31.522-mal zu technischen Einsätzen (minus 9568).

Weniger Unwettereinsätze
Das Feuerwehrjahr verlief also etwas ruhiger als manche zuvor, was unter anderem am unwetterarmen Sommer lag. 2025 wurden 2310 Unwetter- und Pumpeinsätze gezählt – 2024 waren es 7088. Dennoch gilt es zu betonen: „Hinter jeder einzelnen geleisteten Stunde steht ein Mensch, der bereit war, Verantwortung zu übernehmen – oft spontan und zusätzlich zu Beruf und Familie“, sagt Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried. In Summe wurden 2025 knapp 6,1 Millionen Stunden Arbeit freiwillig geleistet.

Hinter jeder einzelnen geleisteten Stunde steht ein Mensch, der bereit war, Verantwortung zu übernehmen – oft spontan und zusätzlich zu Beruf und Familie.

Reinhard Leichtfried

Landesfeuerwehrkommandant

Bild: Sepp Pail

„Hilfe wird oft als Selbstverständlichkeit eingefordert, Verantwortung aber schnell weitergereicht“, beobachtet Leichtfried. Auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stellen das Feuerwehrwesen vor Herausforderungen. Steigende Kosten für Fahrzeuge, Ausrüstung und Technik erfordern eine besonders sorgfältige Mittelverwendung.

Lesen Sie auch:
Das Haus stand beim Eintreffen in Vollbrand.
Völlig niedergebrannt
Bauernhof in Flammen: Frau nur noch tot geborgen
30.05.2025
Feuerwehr im Einsatz
Lkw stand in Flammen: Stau auf der Südautobahn
03.09.2025
Crash mit Tanklaster
Hochschwangere (42) bei Unfall schwer verletzt
31.12.2025

In der Steiermark sorgen insgesamt 767 Feuerwehren für die Sicherheit der Bevölkerung. Diese setzen sich aus der Berufsfeuerwehr Graz, 689 freiwilligen, 75 Betriebs- und zwei Universitätsfeuerwehren zusammen. Dahinter stecken mehr als 52.600 engagierte Feuerwehrmitglieder – 6200 Jugendliche, 40.400 aktive Kräfte sowie 6000 Feuerwehrsenioren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
162.000 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
154.056 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
133.718 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf