Steirische Feuerwehr bei 44.000 Einsätzen gefragt

Weniger Unwettereinsätze

Das Feuerwehrjahr verlief also etwas ruhiger als manche zuvor, was unter anderem am unwetterarmen Sommer lag. 2025 wurden 2310 Unwetter- und Pumpeinsätze gezählt – 2024 waren es 7088. Dennoch gilt es zu betonen: „Hinter jeder einzelnen geleisteten Stunde steht ein Mensch, der bereit war, Verantwortung zu übernehmen – oft spontan und zusätzlich zu Beruf und Familie“, sagt Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried. In Summe wurden 2025 knapp 6,1 Millionen Stunden Arbeit freiwillig geleistet.