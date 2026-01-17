Dakar-Rekord des Bruders in zwei Sekunden gelöscht

„Ich hatte einfach das Gefühl, dass es noch möglich ist“, atmete Luciano im Ziel durch. Mit 3:20 Minuten Rückstand auf Ricky Brabec (US) war Benavides in die Schlussetappe gestartet. Zuvor hatte der Honda-Rivale eine „Finte“ genützt, um die Führung zu erobern: Auf der 11. Etappe hatte er sich zurückfallen lassen, um auf der vorletzten nicht als Erster auf die Strecke zu müssen. Der Plan war aufgegangen.