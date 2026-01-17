Dakar-Rekord des Bruders in zwei Sekunden gelöscht

Sechster Sieg von Nasser Al-Attiyah bei den Autos. Ein Rekord bei der Rallye Dakar. Wie jene zwei Sekunden Differenz, mit denen KTM-Pilot Luciano Benavides nach knapp 8000 Kilometer durch die Wüste bei den Bikes gewann. Es ist der knappste Vorsprung, mit dem die härteste Rallye der Welt je gewonnen wurde. Die Bestmarke hielt Familie Benavides aber schon zuvor.
„Ich hatte einfach das Gefühl, dass es noch möglich ist“, atmete Luciano im Ziel durch. Mit 3:20 Minuten Rückstand auf Ricky Brabec (US) war Benavides in die Schlussetappe gestartet. Zuvor hatte der Honda-Rivale eine „Finte“ genützt, um die Führung zu erobern: Auf der 11. Etappe hatte er sich zurückfallen lassen, um auf der vorletzten nicht als Erster auf die Strecke zu müssen. Der Plan war aufgegangen.
