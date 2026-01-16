Autofahrer fährt Duo auf Gehsteig um und flieht

Bei dem Verkehrsunfall wurden eine 15-Jährige und ein 18-Jähriger, beide aus dem Bezirk Amstetten, auf dem Gehsteig auf Höhe des Hauses Don-Alfonso-Weg 31 von einem Pkw angefahren. Der unbekannte Lenker habe, den Angaben des Mädchens zufolge, kurz angehalten und sich entschuldigt, sei dann aber weitergefahren.