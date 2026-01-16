Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei sucht Zeugen

Autofahrer fährt Duo auf Gehsteig um und flieht

Oberösterreich
16.01.2026 12:59
Das Mädchen musste im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
Das Mädchen musste im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nach einem Verkehrsunfall am 13. Jänner gegen 18.30 Uhr im Gemeindegebiet von Altmünster (Oberösterreich) wird nach einem Pkw-Lenker gesucht. Der unbekannte Fahrer – ein älterer Herr – soll zwei Teenager (15 und 18 Jahre alt) in Altmünster am Gehsteig niedergefahren haben und beging dann Fahrerflucht.

0 Kommentare

Bei dem Verkehrsunfall wurden eine 15-Jährige und ein 18-Jähriger, beide aus dem Bezirk Amstetten, auf dem Gehsteig auf Höhe des Hauses Don-Alfonso-Weg 31 von einem Pkw angefahren. Der unbekannte Lenker habe, den Angaben des Mädchens zufolge, kurz angehalten und sich entschuldigt, sei dann aber weitergefahren.

Schwarzer SUV
Beim Unbekannten handelte es sich um einen älteren Mann mit einem schwarzen BMW (vermutlich SUV). Auf dem Beifahrersitz hatte eine ältere Frau Platz genommen.
Nach dem Unfall begab sich die 15-Jährige ins Krankenhaus Gmunden. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der 18-Jährige bleib unverletzt.

Lesen Sie auch:
Jener Lenker, der diesen Schaden anrichtete, hat sich nun doch gemeldet
Lenker stellte sich
„Unzählige Hilfsangebote“ nach Fahrerfluchtunfall
20.11.2025

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Altmünster unter der Telefonnummer 0591334101 in Verbindung zu setzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
464.013 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
208.298 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
195.161 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Mehr Oberösterreich
Krach verriet sie
Hausbewohner vertrieb Einbrecher aus Wohnzimmer
Polizei sucht Zeugen
Autofahrer fährt Duo auf Gehsteig um und flieht
Insolvenz eröffnet
Schmiermittelfirma hat 2,3 Millionen Euro Schulden
Kultur in Linz
Ende der „Eiszeit“ zwischen Stadt und Land
Schlepper erwischt
„Habe Falschgeld nur zum Angeben besessen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf