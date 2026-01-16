Autofahrer fährt Duo auf Gehsteig um und flieht

Nach einem Verkehrsunfall am 13. Jänner gegen 18.30 Uhr im Gemeindegebiet von Altmünster (Oberösterreich) wird nach einem Pkw-Lenker gesucht. Der unbekannte Fahrer – ein älterer Herr – soll zwei Teenager (15 und 18 Jahre alt) in Altmünster am Gehsteig niedergefahren haben und beging dann Fahrerflucht.
Bei dem Verkehrsunfall wurden eine 15-Jährige und ein 18-Jähriger, beide aus dem Bezirk Amstetten, auf dem Gehsteig auf Höhe des Hauses Don-Alfonso-Weg 31 von einem Pkw angefahren. Der unbekannte Lenker habe, den Angaben des Mädchens zufolge, kurz angehalten und sich entschuldigt, sei dann aber weitergefahren.
Schwarzer SUV
Beim Unbekannten handelte es sich um einen älteren Mann mit einem schwarzen BMW (vermutlich SUV). Auf dem Beifahrersitz hatte eine ältere Frau Platz genommen.
Nach dem Unfall begab sich die 15-Jährige ins Krankenhaus Gmunden. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der 18-Jährige bleib unverletzt.
Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Altmünster unter der Telefonnummer 0591334101 in Verbindung zu setzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.