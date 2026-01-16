Republikaner witzelt über Island als Teil der USA

Die Isländerinnen und Isländer zeigten sich verärgert und starteten eine Petition, die Außenministerin Katrín Gunnarsdóttir auffordert, Long als Botschafter abzulehnen. Der republikanische Ex-Kongressabgeordnete habe die Worte möglicherweise nicht ganz ernst gemeint, „doch sie sind eine Beleidigung für Island und die Isländer, die für ihre Freiheit kämpfen mussten und stets Freunde der Vereinigten Staaten waren“, heißt es darin. Am Freitagvormittag hatten ungefähr 4100 Menschen die Petition unterschrieben. Island hat insgesamt etwa 400.000 Einwohnerinnen und Einwohner.