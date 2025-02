Wegen Untreue: Anklage gegen ÖVP-Wien Chef Mahrer

Der 69-Jährige übernahm nach dem Rückzug von Ex-Finanzminister Gernot Blümel im Dezember 2021 die Wiener Volkspartei. Bereits seit Mai 2022 ermittelt die WKStA in der Causa Wienwert gegen Mahrer wegen des Verdachts der Anstiftung zur Untreue. Wienwert war eine Immobilienentwicklungsgesellschaft die Anfang 2018 in Insolvenz ging. Im Oktober 2024 wurde dazu ein Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft weitergeleitet, im Februar 2025 erhielt die WKStA dann die Antwort der Oberbehörden.