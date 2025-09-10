Umfangreiche Klage in Causa Wienwert rechtskräftig

In der Causa Wienwert ist die umfangreiche Anklage gegen den ehemaligen Firmenchef Stefan Gruze sowie zehn weitere Personen und drei Verbände rechtskräftig. Das gab das Oberlandesgericht Wien am Mittwoch bekannt.
Gruze hatte gegen die Anklageschrift im Februar Einspruch erhoben, dieser wurde abgelehnt, teilte das Wiener Landesgericht in einer Aussendung mit. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft ihm unter anderem schweren gewerbsmäßigen Betrug, Untreue sowie betrügerische Krida vor.
Ermittlungen seit dem Jahr 2017
Die WKStA ermittelte seit 2017, im Jahr darauf musste die Immobilienentwicklungsgesellschaft Wienwert Insolvenz anmelden. Geschädigt wurden vor allem Anlegerinnen und Anleger, die Anleihen des Unternehmens gezeichnet hatten.
Schaden beläuft sich auf 18 Mio. Euro
Der Firmenchef Kruze wird laut Anklageschrift vorgeworfen, seine Anleger getäuscht zu haben. Er soll die Wienwert-Gesellschaften als wirtschaftlich erfolgreich beworben und gleichzeitig deren Zahlungsunfähigkeit verschiwegen haben. Zudem soll er falsche Angaben über die Verwendung der Anleihengelder gemacht und dadurch einen Schaden von 18 Millionen Euro verursacht haben.
