Umfangreiche Klage in Causa Wienwert rechtskräftig

Schaden beläuft sich auf 18 Mio. Euro

Der Firmenchef Kruze wird laut Anklageschrift vorgeworfen, seine Anleger getäuscht zu haben. Er soll die Wienwert-Gesellschaften als wirtschaftlich erfolgreich beworben und gleichzeitig deren Zahlungsunfähigkeit verschiwegen haben. Zudem soll er falsche Angaben über die Verwendung der Anleihengelder gemacht und dadurch einen Schaden von 18 Millionen Euro verursacht haben.