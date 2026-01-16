Zwei Verletzte bei Frontalcrash mit Baby an Bord

Zu dem Unfall kam es gegen 13.45 Uhr an einer Stelle, wo sich in Assling die B100 mit einer Gemeindestraße kreuzt. Dort wollte der 30-jährige Einheimische von Lienz kommend nach links abbiegen, als ihm gerade der 38-jährige Österreicher entgegenkam. Wie die Polizei berichtet, kollidierten die beiden Autos frontal miteinander.