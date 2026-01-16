Zwei Verletzte bei Frontalcrash mit Baby an Bord

Verhältnismäßig glimpflich ausgegangen ist eine Frontalkollision zwischen zwei Pkw am Donnerstagnachmittag auf der B100 Drautalstraße in Assling. Beim Linksabbiegen kollidierte ein Autolenker (30) mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 38-Jährigen, der ein neun Monate altes Mädchen im Wagen hatte.
Zu dem Unfall kam es gegen 13.45 Uhr an einer Stelle, wo sich in Assling die B100 mit einer Gemeindestraße kreuzt. Dort wollte der 30-jährige Einheimische von Lienz kommend nach links abbiegen, als ihm gerade der 38-jährige Österreicher entgegenkam. Wie die Polizei berichtet, kollidierten die beiden Autos frontal miteinander.
Männer leicht verletzt, Kind hatte Glück
Beide Lenker erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Glück hatte die neun Monate alte Tochter des 38-Jährigen: Das Baby blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.
