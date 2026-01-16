30 Führerscheinabnahmen in nur einer Nacht!

Sommer, Sonne, Frequency: Das Motto gilt bis 2032
Wieder führte die Polizei Kärnten eine Schwerpunkkontrolle gegen Alkohol und Drogen am Steuer durch. Diesmal wurden insgesamt 30 Lenkern die Führerscheine abgenommen.
18 Alko-Lenker konnte die Polizei in der Nacht auf Freitag aus dem Verkehr ziehen. Zwölf Kärntner sind ihren Führerschein los, weil sie während der Fahrt unter Drogeneinfluss standen.
Fast 500 Anzeigen
Doch auch zehn Minderalkoholisierungen beim Lenken eines Kraftfahrzeuges konnten die Beamten der Landesverkehrsabteilung Kärnten feststellen. Zudem zählte man insgesamt 217 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz. 254 Organmandate wegen Übertretung nach der Verkehrsordnung und dem KFG wurden eingehoben.
