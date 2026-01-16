Vorteilswelt
Drogen und Alkohol

30 Führerscheinabnahmen in nur einer Nacht!

Kärnten
16.01.2026 07:21
Eine Schwerpunktkontrolle gegen Alkohol und Drogen am Steuer wurde in Kärnten durchgeführt.
Eine Schwerpunktkontrolle gegen Alkohol und Drogen am Steuer wurde in Kärnten durchgeführt.(Bild: sos)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Wieder führte die Polizei Kärnten eine Schwerpunkkontrolle gegen Alkohol und Drogen am Steuer durch. Diesmal wurden insgesamt 30 Lenkern die Führerscheine abgenommen. 

18 Alko-Lenker konnte die Polizei in der Nacht auf Freitag aus dem Verkehr ziehen. Zwölf Kärntner sind ihren Führerschein los, weil sie während der Fahrt unter Drogeneinfluss standen. 

Fast 500 Anzeigen
Doch auch zehn Minderalkoholisierungen beim Lenken eines Kraftfahrzeuges konnten die Beamten der Landesverkehrsabteilung Kärnten feststellen. Zudem zählte man insgesamt 217 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz. 254 Organmandate wegen Übertretung nach der Verkehrsordnung und dem KFG wurden eingehoben. 

Krone Plus Logo
Seit Koralmbahn-Start
Ansturm auf Bahnhof: Parkplätze reichen nicht mehr
Krone Plus Logo
„Eine tolle Story!“
Auch Olympia-Held Mayer staunt über Vonns Erfolge
Krone Plus Logo
Ein Fall von vielen
Heimkind klagt Land: „Fixierbett und Bibelfolter!“
Krone Plus Logo
An mahnende Spieler
Exodus abgewendet! Austria überweist Gehälter
