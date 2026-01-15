Schülerin (12) von Pkw gerammt und verletzt

Bei einer Kollision in einem Kreisverkehr in Lienz in Osttirol wurde am Donnerstag eine einheimische Schülerin (12) zum Opfer. Eine Autolenkerin dürfte einen Augenblick lang nicht genug aufgepasst haben.
Die 70‑jährige Einheimische lenkte gegen 13.40 Uhr ihren Pkw – laut Polizei mit „angemessener Geschwindigkeit“ – in Richtung des Kreisverkehrs an der Tristacher Straße. Danach beabsichtigte sie, diesen in östliche Richtung zu verlassen.
Mädchen mit Fahrrad unterwegs
Dabei übersah sie offenbar das zwölfjährige Mädchen, das mit dem Fahrrad unterwegs war. In weiterer Folge kam es zur Kollision. Das Mädchen prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs und stürzte anschließend zu Boden.
Die Rettungskräfte versorgten das Kind umgehend an der Unfallstelle. Es wurde mit erheblichen Verletzungen in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.