Schülerin (12) von Pkw gerammt und verletzt

Mädchen mit Fahrrad unterwegs

Dabei übersah sie offenbar das zwölfjährige Mädchen, das mit dem Fahrrad unterwegs war. In weiterer Folge kam es zur Kollision. Das Mädchen prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs und stürzte anschließend zu Boden.