Schock für die Gunners! Kapitän Sebastian Käferle wird nach einem Bruch im Mittelhandknochen zu einer bitteren Zwangspause verdonnert.
Oberwarts Basketballer ohne ihren „Inspirational Leader“ (zu deutsch: inspirierender Anführer)? Kaum vorstellbar! Doch wie die „Krone“ weiß, ereilte die Gunners eine Hiobsbotschaft: Sie müssen für einige Zeit auf den Kapitän verzichten, Sebastian Käferle fällt wohl bis Anfang März aus!
Die elementar wichtige Stütze zog sich im Training einen Bruch des linken Mittelhandknochens zu, kann bis auf weiteres nicht mithelfen, die Tabellenführung zu verteidigen. „Das ist extrem bitter für ihn und uns, das ist klar“, sagte Headcoach Leitner. „Basti ist für unser Spiel unerlässlich, ihn können wir nicht ersetzen.“ Versucht wird es dennoch. „Jetzt müssen andere in die Bresche springen, können sich auch zeigen.“ Korbjäger wie etwa Abu Ahmed könnten Richtung Starting-Five schnuppern. Auch, weil neben Käferle wohl Glenn Taylor fehlen wird. „Er ist angeschlagen und wir werden da nichts riskieren“, so Leitner.
Jetzt müssen andere in die Bresche springen, können sich auch zeigen.
Headcoach Horst Leitner
Um die Personaldecke mittelfristig nicht noch dünner zu machen. Mit den beiden Neuverpflichtungen schaffte man unlängst ja Abhilfe. Ob Martinez und Johnson am Samstag in Fürstenfeld auflaufen können, ist aber noch offen. Stichwort Spielgenehmigung. „Wenn wir sie erhalten sollten, werden die Jungs ein paar Minuten bekommen.“ Gegen das Tabellenschlusslicht sollte es – in Normalform – auch ohne arrivierter Akteure zu einem Sieg reichen. Doch dann, ohne „Capitano“? „Der Kader ist jetzt breiter, das Team muss versuchen, seinen Ausfall als Kollektiv aufzufangen“, fordert der Trainer.
