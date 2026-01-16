Die elementar wichtige Stütze zog sich im Training einen Bruch des linken Mittelhandknochens zu, kann bis auf weiteres nicht mithelfen, die Tabellenführung zu verteidigen. „Das ist extrem bitter für ihn und uns, das ist klar“, sagte Headcoach Leitner. „Basti ist für unser Spiel unerlässlich, ihn können wir nicht ersetzen.“ Versucht wird es dennoch. „Jetzt müssen andere in die Bresche springen, können sich auch zeigen.“ Korbjäger wie etwa Abu Ahmed könnten Richtung Starting-Five schnuppern. Auch, weil neben Käferle wohl Glenn Taylor fehlen wird. „Er ist angeschlagen und wir werden da nichts riskieren“, so Leitner.