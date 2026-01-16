„Ich habe bei euch ein tolles Schnitzel gegessen“

Zur Erinnerung: Am Rande des Promi-Rennens in Flachau verriet Lafer, dass ihm beim Einkehrschwung zunehmend der Appetit vergehen würde. „Mittlerweile tut man sich schwer, ein gutes Schnitzel zu bekommen“, meinte er und legte nach: „Manchmal hab‘ ich das Gefühl, dass da vorher ein Lkw drübergefahren ist. So trocken ist das.“ Auf vielen Almen würden minderwertige Fertigprodukte auf dem Teller landen.